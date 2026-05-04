La novedad que se agota en Lidl y con la que dejarás de pedir comida a domicilio

Cuando tienes poco tiempo para dedicarle a la cocina o estás demasiado cansado, pedir una pizza suele ser una alternativa recurrente y apetecible. No hay que hacer esfuerzos y te llenará el estómago.

Sin embargo, pedir frecuentemente a domicilio puede ser malo para tu bolsillo, y tampoco es el hábito más saludable. Por suerte existen otras opciones con las que ahorrarás tiempo y dinero.

Una de las más atractivas la puedes encontrar estos días en Lidl. La cadena de supermercados de origen alemán ha sacado a la venta un pequeño horno con el que puedes hacer pizzas rápidamente y a tu gusto, con los ingredientes que elijas.

El propio supermercado advierte en su web que no quedan demasiadas unidades, ya que el producto está triunfando y existe una alta demanda. Es lo que suele ocurrir con los artículos de Lidl que causan furor entre los consumidores. Recientemente han tenido éxito las herramientas para hacer reformas y obras o los productos con los que puedes hacer deporte en casa.

El horno para pizzas que se está agotando en Lidl

El producto de Lidl que está a punto de agotarse es el horno para pizzas de marca Ariete. Sirve para preparar pizzas estilo napolitano y que salgan tiernas y crujientes, como si las hubieses hecho en el horno de leña.

Dispone de una piedra refractaria que está fabricada con material resistente a las altas temperaturas. Esta piedra garantiza una cocción rápida, uniforme y constante. En tan solo cuatro minutos la tendrás lista para comer.

Este horno es útil para pizzas que vayas a hacer desde cero, pero también para pizzas congeladas. Cuenta con cinco niveles de cocción para que tengas mayor control durante la preparación.

Una de sus principales ventajas es el tamaño: mide 34,0 x 30,0 x 19,0 centímetros, perfecta para colocar en cualquier punto de la cocina y que no ocupe mucho espacio. Pesa 4,5 kilogramos y tiene una potencia de 1.200 W.

Junto con el horno viene una pala para pizza de acero inoxidable. Cuesta 69,99 euros y lo puedes comprar en la página web de Lidl.

La cadena de supermercados alemana también indica que se puede utilizar para hornear tartas saladas, tostar pan y calentar alimentos antes de servirlos, así que no sólo te llevarás una herramienta para hacer pizzas.