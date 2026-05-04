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La novedad que se agota en Lidl y con la que dejarás de pedir comida a domicilio
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La novedad que se agota en Lidl y con la que dejarás de pedir comida a domicilio

Lidl está vendiendo un producto con el que puedes hacer las mejores pizzas.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Una mujer come pizza
Así puedes hacerte las mejores pizzas en casaGetty Images

Cuando tienes poco tiempo para dedicarle a la cocina o estás demasiado cansado, pedir una pizza suele ser una alternativa recurrente y apetecible. No hay que hacer esfuerzos y te llenará el estómago. 

Sin embargo, pedir frecuentemente a domicilio puede ser malo para tu bolsillo, y tampoco es el hábito más saludable. Por suerte existen otras opciones con las que ahorrarás tiempo y dinero.

Una de las más atractivas la puedes encontrar estos días en Lidl. La cadena de supermercados de origen alemán ha sacado a la venta un pequeño horno con el que puedes hacer pizzas rápidamente y a tu gusto, con los ingredientes que elijas.

El propio supermercado advierte en su web que no quedan demasiadas unidades, ya que el producto está triunfando y existe una alta demanda. Es lo que suele ocurrir con los artículos de Lidl que causan furor entre los consumidores. Recientemente han tenido éxito las herramientas para hacer reformas y obras o los productos con los que puedes hacer deporte en casa.

El horno para pizzas que se está agotando en Lidl

El producto de Lidl que está a punto de agotarse es el horno para pizzas de marca Ariete. Sirve para preparar pizzas estilo napolitano y que salgan tiernas y crujientes, como si las hubieses hecho en el horno de leña.

Dispone de una piedra refractaria que está fabricada con material resistente a las altas temperaturas. Esta piedra garantiza una cocción rápida, uniforme y constante. En tan solo cuatro minutos la tendrás lista para comer.

Este horno es útil para pizzas que vayas a hacer desde cero, pero también para pizzas congeladas. Cuenta con cinco niveles de cocción para que tengas mayor control durante la preparación.

Una de sus principales ventajas es el tamaño: mide 34,0 x 30,0 x 19,0 centímetros, perfecta para colocar en cualquier punto de la cocina y que no ocupe mucho espacio. Pesa 4,5 kilogramos y tiene una potencia de 1.200 W.

Junto con el horno viene una pala para pizza de acero inoxidable. Cuesta 69,99 euros y lo puedes comprar en la página web de Lidl.

La cadena de supermercados alemana también indica que se puede utilizar para hornear tartas saladas, tostar pan y calentar alimentos antes de servirlos, así que no sólo te llevarás una herramienta para hacer pizzas.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
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Redactor SEO de El HuffPost. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos e hizo sus prácticas en El Mundo. Trabajó durante 6 años en Business Insider, primero como redactor y después como gestor de la sección de Audiencias. Aterrizó en El HuffPost en marzo de 2026.

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