Así descubrió el padre de Alvise Pérez que su hijo era el agitador de Se Acabó La Fiesta: "Al principio no me lo creía, todavía no lo he asimilado"

Nadie conocía su nombre hasta que a finales de abril una tertulia de periodistas andaluces lo puso en los focos. Javier Pérez Parralo asegura ser el padre de Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, el polémico agitador y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF). Este hombre asegura llevar más de quince años sin ver ni hablar con su hijo, y ahora ha contado cómo ha sido este inusitado reencuentro con quien un día fue su retoño. "Todavía no lo he asimilado", señala.

Pérez Parralo fue entrevistado en Ruedo Andaluz, una nueva tertulia impulsada por varios digitales andaluces, como el Confidencial Andaluz, el periódico de Huelva La Mar de Onuba o la revista El Observador de Málaga. Este hombre, que se define "de izquierdas", cuenta, entre otras cosas, las denuncias que su exmujer y madre de Alvise Pérez impulsó contra él por supuestos malos tratos, que acabó ganando. También llega a deslizar la sospecha de que la meteórica carrera política de su hijo tiene "patrocinadores".

Pero donde más se detiene es en señalar la animadversión que le genera su hijo, con quien no habla desde hace ya 16 años, cuando Alvise Pérez tenia 20 años (tiene hoy 36). La tertulia tiene varios momentos llamativos, como por ejemplo cuando comparte qué consideración tiene de las ideas políticas de el líder de SALF e incluso opina que su propio hijo debería estar en la cárcel. Otro momento muy llamativo es cómo cuenta que descubrió que Alvise Pérez era su hijo: él mismo no lo había reconocido.

"¿Tú has visto en televisión a un tal Alvise, uno que anda diciendo barbaridades y bulos de extrema derecha?"

Pérez Parralo confiesa en un momento de la entrevista que él no sabía que Alvise Pérez era su hijo hasta hace poco, "hasta el año pasado". "Ha cambiado muchísimo. Es más alto, más grueso, tiene más barba... Yo no le veía desde que era adolescente. Me llamó su hermana y me dijo: ¿tú has visto en televisión a un tal Alvise? Uno que anda por ahí de extrema derecha diciendo barbaridades y bulos. Y yo lo busco y me dice: ese es tu hijo. ¿Cómo? No me cuadraba, no me lo creía, no sabía si llorar", ha contado.

El testimonio prosigue. "Hablé con otros hermanos, con mis sobrinos, con quien tengo relación y viven en Madrid y guardan cierta relación con su primo al que le tienen cierto pánico. Y me lo confirmaron; sí, sí, tito, Alvise es Luis, es tu hijo". "Supe que era mi hijo el año pasado y todavía no lo he asimilado. Por mi forma de pensar no me cabía en la cabeza que él fuese mi hijo... viéndole esa verborrea, ese manejo. Me mandaron un vídeo de una panfletada. Ya le he reconocido cuando él mismo ha subido fotos de cuando era pequeño".

Pérez Parralo llega a recordar algunos episodios de su relación paternofilial con el hoy eurodiputado. La última vez que le vio, cuenta, fue en una cena en 2010. Antes, asegura, era él quién se encargaba de la educación de cuando el político era joven, y en una ocasión su tutora le llegó a requerir para llamarle la atención por la falta de educación y disciplina que, según dice, Alvise mostraba en las clases. "Buen estudiante no ha sido nunca".

El hombre, avalado por Pepe Fernández, prestigioso periodista y director de Confidencial Andaluz, llega a reconocer que el tema de su relación con su hijo no es un tema "a resucitar". "Es que la cicatriz sigue ahí. Ha sido un luto de años que incluso me tocó salud física y mental. No es que lo resucite, es que está candente y ahora veo las consecuencias en la vida pública. Fui sindicalista en la clandestinidad en los 70. Esto es como decirle a Franco que ha adoptado a Santiago Carrillo".

Una relación rota poco conocida

No hay que ser un lince para entender que la relación entre Alvise Pérez y su padre lleva rota lustros: la noticia ha generado estupefacción tanto en críticos con el político de extrema derecha como incluso entre sus seguidores. Lo cierto es que el propio Luis Pérez ya reconoció en una entrevista con El Español hace años que su padre "era muy puntilloso". "Lo considero muy inteligente. He tenido un padre extremadamente violento y una madre extremadamente bondadosa", aducía.

Por su parte, Pérez Parralo incidía en su intervención en la tertulia de que su hijo quiere "mantener una leyenda" y que él no ha sido violento nunca: "Sigo sin serlo, hay una sentencia firme bastante elocuente". Pérez Parralo sí reconoce varios errores cometidos a lo largo de estos años, aunque uno es no haberse divorciado antes. Y la confrontación va incluso más lejos cuando compara a su propio hijo con otras políticas de derechas, como Isabel Díaz Ayuso.

"No tiene escrúpulos, como Ayuso. Lo mejor que le puede pasar es que acabe en la cárcel", llega a decir. El eurodiputado de SALF perdió la inmunidad parlamentaria hace unos días y el Tribunal Supremo español le podrá investigar y procesar por el presunto acoso en redes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, por el que se le acusa. "Los seguidores de Alvise me dijeron que me iban a matar y a violar", explicó esta fiscal en una entrevista con El País el año pasado.