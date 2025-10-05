Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, a los 66 años

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años de un cáncer de estómago contra el que llevaba luchando dos años, según ha confirmado el PSOE de Extremadura en un comunicado que ha hecho público.

"El PSOE de Extremadura lamenta profundamente comunicar el fallecimiento en el día de hoy de Guillermo Fernández Vara tras una larga enfermedad. Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía", han asegurado los socialistas extremeños.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reaccionado en redes sociales a la noticia, destacando que "con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años como presidente de la Junta de Extremadura y toda una vida dedicada a servir a su tierra".

También ha señalado que su pérdida "duele profundamente a toda la familia socialista". "Gracias Guillermo por tu legado y por haber dejado una Extremadura mejor que la que encontraste", ha expresado Gallardo.

"Fernández Vara fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años, desde 2008 a 2024 y bajo su mandato el partido ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años, ayudando así a que la región alcanzase una segunda transformación tras los primeros años de autonomía bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Fue el segundo presidente de la Junta de Extremadura socialista, precisamente tomando el relevo de Rodríguez Ibarra", ha destacado en el escrito el PSOE extremeño.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, también ha tenido un mensaje de recuerdo para Guillermo Fernández Vara: "Conmocionado por el fallecimiento de mi querido compañero Guillermo Fernández Vara, un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura. Hace menos de un año coincidimos en San Sebastián, en los premios Ramón Rubial, donde volvió a dar ejemplo de compromiso con su tierra. Todo mi cariño a su familia y allegados. Descansa en paz, amigo".