Muere una jornalera marroquí de Jumilla arrollada por una máquina

Una mujer de 40 años de edad, vecina de Jumilla, murió este viernes tras sufrir un aplastamiento con una maquinaria agrícola en una localidad de Albacete, según indican fuentes de Emergencias de La Mancha. Los vecinos de Nadia, como así se llamaba la mujer, han iniciado una colecta para sufragar el traslado del cuerpo a su país de origen.

La mujer se encontraba trabajando como temporera cuando le cayó encima una carretilla. Varios testigos alertaron a Emergencias de lo ocurrido, pero nada pudo hacerse por su vida. Nadia, además, tenía un billete comprado para regresar a Marruecos durante unos días para ver a sus familiares.

La muerte de la mujer coincide con el veto encubierto al culto musulmán que aprobó hace unos días el gobierno de Jumilla, del PP .Una enmienda aprobada por el consistorio pondrá restricciones a la celebración en espacios públicos de las dos grandes festividades musulmanas: el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero, las dos previstas para la primavera de 2026. ¿Cómo? Modificando una ordenanza municipal para que los recintos deportivos de la localidad se dediquen en exclusiva a actividades deportivas o aquellas que organice el propio Ayuntamiento. Cabe destacar que Jumilla cedía estas instalaciones desde hacía años para el rezo colectivo del fin del Ramadán —el Aid el-Fitr— y el que se hace dos meses después, en la Fiesta del Cordero. 1.500 de los 27.000 vecinos de la localidad profesan la religión musulmana.

Tras saltar a la prensa nacional, el Gobierno central ha asegurado que seguirá "muy de cerca" los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz este acuerdo. Entremedias, la comunidad musulmana ha mostrado su enfado por esta decisión y hasta la propia Iglesia Católica ha mostrado su repulsa a este veto. "Es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", ha dicho.