Ni 24 horas ha tardado Vox en volver a protagonizar una escena en el Congreso

No parece que a la formación de Santiago Abascal le haya preocupado mucho las muestras de repulsa hacia el acto violento que este martes provocó su diputado José María Sánchez García. En Vox no han tardado ni 24 horas en volver a protagonizar una falta de respeto en el Congreso, esta vez en la Comisión de Agricultura.

Al comenzar su intervención para presentar una enmienda a una Proposición No de Ley planteada por Podemos, el diputado de Vox Francisco José Alcaraz se ha dirigido a la Presidencia de la Comisión, al resto de "señorías" diputados y diputadas y, luego, a la "comunista de Podemos", en alusión a la diputada Martina Velarde.

Después de la intervención del diputado, Velarde se ha dirigido al presidente de la Comisión para corroborar que de verdad Francisco José Alcaraz la había diferenciado del resto de señorías diputados y diputadas. "Comunista no es ningún insulto, pero ser fascista es una pena", ha dicho la diputada morada antes de que el presidente de la Comisión le retirara la palabra para decirle que, si consideraba que había habido algún insulto, debía solicitar el turno haciendo alusión al artículo que corresponda.

Y así ha sucedido. Velarde ha solicitado la palabra "por alusiones" para pedir que se reflejara en el acta "que se le ha llamado al resto de diputados y diputadas señorías" y a ella "comunista de Podemos". "Quiero que la señoría de Vox me llame señoría igual que al resto. Estamos hartas, muy hartas, primero de que se use el comunismo como un insulto, y, segundo, que tengan estas faltas de respeto", ha considerado la diputada.

Al igual que no es la primera vez que en Vox son protagonistas de escenas similares, tampoco es la primera vez que le ocurre algo así a Martina Velarde. Hace un tiempo, cuando la diputada habló de Clara Campoamor en el Congreso, el diputado de Vox Pedro Fernández Hernández le preguntó si se "había tomado la pastilla".

Al final, Velarde ha abandonado la Comisión, tal y como ella misma ha confirmado en redes sociales. "Me he ido de la Comisión de Agricultura. El diputado de Vox me ha presentado una enmienda y se ha dirigido al resto de diputados como "señorías" y a mí como "comunista de Podemos" y encima el presidente me ha abroncado por protestar. Guante de seda con el fascismo. Insoportable", ha escrito la diputada de Podemos.