Ni aceite de oliva ni vino: un economista alerta del auténtico riesgo de los aranceles de EEUU para España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de aranceles del 20% para las importaciones de la Unión Europea (UE) y del 10% para varios países latinoamericanos, como Argentina, Brasil o Chile, como parte de su guerra comercial.

"Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica", afirmó durante un gran acto en la Casa Blanca Trump, quien bautizó esta jornada como el "Día de la Liberación" de Estados Unidos.

El mandatario compareció en la Rosaleda de la Casa Blanca para ofrecer detalles de una orden ejecutiva que establece un arancel mínimo del 10 % para decenas de países del mundo y otro gravamen adicional para los que Washington considera como "peores infractores" por sus barreras a productos estadounidenses.

En el caso de la UE, Trump dijo que el arancel será del 20% dado que, según afirmó, el bloque comunitario grava a los productos estadounidenses con un 39 % de media.

España afronta los aranceles del 20 % impuestos por Estados Unidos a la UE con un balanza comercial negativa respecto a este país (se importa más de lo que se exporta), después de que en 2024 el déficit aumentara un 6,9 %, hasta 10.013,5 millones de euros, 649,8 millones superior al registrado en 2023.

En el nuevo escenario comercial mundial, el producto español más afectado por los aranceles de la Administración de Donald Trump será el aceite de oliva, lo más vendido a EEUU en 2024, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía.

El segundo producto más vendido a EEUU, y por tanto afectado en mayor medida por los aranceles, son los aceites de petróleo o de minerales, dentro del apartado de combustibles, cuya exportación cayó a la mitad el pasado ejercicio, de 2.028 millones en 2023 a 1.004 millones en 2024.

Dentro de otra de las partidas más elevadas, la de aparatos y material eléctrico, destaca la exportación de transformadores eléctricos, cuyas ventas pasaron de 1.006 millones de 2023 a 772 millones en 2024. Otra partida significativa es la de medicamentos, cuyas ventas se doblaron el año pasado, de los 239 millones de 2023 a 571 millones en 2024.

En un contexto de caída de las exportaciones a EEUU, también aumentó en 2024 la venta de vino, que pasó de 313 a 335 millones, otro de los productos del sector agroalimentario que se verá afectado en mayor medida por los aranceles.

El Gobierno español ya se ha movilizado para evitar que el perjuicio sea el menor posible. Este jueves, Pedro Sánchez ha anunciado que su Ejecutivo movilizará 14.100 millones para mitigar dichos aranceles. Este dinero irá destinado, sobre todo, a los sectores más perjudicados por la decisión de Trump.

Los economistas auguran que el nuevo escenario hará daño a la economía de forma global. Ernesto Campos, economista y profesor de Finanzas, Contabilidad y Tributación en la Universidad Internacional de Valencia, ha asegurado en una entrevista para Antena 3 que "España depende del turismo, no de las exportaciones de productos a Estados Unidos", por lo que no cree que nuestra economía vaya a verse afectada de forma significativa. Sí lo hará en el caso de que EE.UU. entre en recesión, habrá menos visitantes procedentes de este país. Y eso, en su opinión, si sería un grave riesgo para nuestro país.

A la espera de ver cuáles son las consecuencias, el experto considera que Sánchez debe alinearse con la Unión Europea. "No tiene sentido que España levante la mano y anuncie medidas distintas, contrarias o no alineadas con la UE", explica. Dado que el impacto directo en España no es tan significativo, Campos cree que la mejor estrategia que debería tomar nuestro país sería esperar y acompañar las decisiones que se tomen de forma conjunta.