Ni los daños que dijo Almeida ni el "Sarajevo en guerra" que vio Ayuso: este es el número de daños al mobiliario que produjeron las protestas durante La Vuelta

Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hubo "daños innegables". La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, fue un paso más allá y llegó a decir que Madrid parecía "un Sarajevo en guerra". Ambas Administraciones, de hecho, aseguraron que analizarían si cabía algún tipo de reclamación por los, de nuevo, "daños innegables". Pero es que ni una cosa ni la otra. Durante las protestas propalestinas en La Vuelta a España en la capital no hubo... Ningún daño. Y lo peor de todo es que lo dice el propio Ayuntamiento liderado por el Partido Popular.

El concejal del PSOE de Madrud Antonio Giraldo ha publicado en la red social X la respuesta de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid a su pregunta acerca de los daños al mobiliario urbano durante las protestas propalestinas el pasado 14 de septiembre. Y... Sorpresa.

"No tenemos constancia de daño alguno en mobiliario que pertenezca a esta Dirección General como consecuencia de las protestas de la última etapa de la vuelta ciclista el pasado 14 de septiembre", concluye el director general de Conservación de Vías Públicas.

Ante esta respuesta, Giraldo ha constatado que "el Ayuntamiento de Madrid confirma que se produjeron un total de cero daños". "Para que luego se les llame gentuza a todos", ha escrito en X.

En respuesta a un usuario que le echa en cara la aclaración, el concejal socialista se ha defendido asegurando que su trabajo "es velar por el mobiliario urbano" y ha comparado los cero daños de La Vuelta con "las protestas en Ferraz o muchos partidos de fútbol que se saldan con bastantes destrozos en dicho mobiliario".