Yolanda Díaz no acudirá al acto de presentación del "Sumar 2.0"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, ha anunciado este miércoles que no acudirá al acto de presentación de la nueva coalición de partidos de izquierdas para las elecciones generales de 2027.

Las formaciones que forjaron la alianza de Sumar en las generales de 2023 se reunirán este sábado en el Círculo de Bellas Artes en Madrid para relanzar dicha unión bajo el lema 'Un paso al frente'. Con ello, estos partidos mostrarán públicamente su voluntad de confluir en una misma candidata para las próximas elecciones generales, aunque se mantienen abiertas a otras formaciones progresistas y a la sociedad civil.

Díaz, quien lideró la lista de Sumar en 2023, no estará este sabado en dicho acto. "Es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España y la ciudadanía necesita dar un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué es lo que quieren hacer y generar esperanza. Lo único importante es entrar en una dinámica de romper el estado emocional de las gentes progresistas de nuestro país", ha dicho.

Díaz ha pedido que las formaciones elaboran una "hoja de ruta" para ilusionar. "Esto no va de siglas. Hay que cambiar el estado de ánimo para que la ciudadanía coja la democracia en sus manos. Y emocionarse y participar con ese proceso para seguir ganando derechos", ha añadido.

Pese a su ausencia, Díaz ha evitado pronunciarse sobre si se postula o no para liderar esa nueva candidatura en la que están trabajando partidos como Sumar, Más Madrid, Comunes o Izquierda Unida. "Yo pido a la ciudadanía progresista que se movilice y, después, vendrán los nombres, las firmas... que a mí no me preocupan. Es el tiempo de las formaciones políticas", ha dicho.

En paralelo, este miércoles, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, participarán en un acto en el Teatro Galileo Galilei después de que el líder independentista pidiera la unión de la izquierda para hacer frente al avance electoral de la ultraderecha en territorios como Extremadura o Aragón. Díaz también ha señalado que no acudirá a este evento, pero desea a Rufián y Delgado "toda la suerte del mundo".