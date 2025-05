Once bancos mundiales se ponen de acuerdo con su predicción de la colosal cifra a la que llegará el precio del oro

Un último informe de la agencia Hua Seng Heng Gold Sales Co., Ltd. señala que once bancos mundiales son optimistas sobre el precio que adquirirá el oro en los próximos meses. Goldman Sachs. y Deutsche Bank señalan que podría alcanzar los 3.700 dóloares por onza dentro de un año, mientras que JPMorgan cree que podría superar los 4.000.

Mientras tanto, otros grandes bancos como Australia y New Zealand Banking Group elevaron su previsión de precios a 3.600 dólares por onza y Citibank lo fija en 3.500.

Esta predicción se produce en un momento de tensiones geopolíticas, incluyendo la confrontación comercial de China y Estados Unidos con los aranceles. La depreciación del dólar estadounidense por factores económicos y una presión vendedora en el mercado de bonos empuja a los inversores a recurrir a activos seguros como el oro.

Considerado un valor refugio en momentos de crisis o de alta volatilidad de los mercados, el oro es desde hace mucho tiempo toda una referencia para muchos analistas e inversores. La fijación de su precio en los mercados internacionales es casi centenario, ya que fue un 12 de septiembre de 1919 cuando se fijó su primer precio oficial en Londres, en las oficinas de NM Rothschild.

Los cinco miembros de la London Gold Fixing Association fijan el precio dos veces al día vía telefónica: a las 10:30 a.m. y a las 17 p.m, según la hora londinense. Los actuales miembros de dicha asociación son Scotia-Mocatta, sucesor de uno de los fundadores; Barclays Capital, sustituto de Rotschild; Deutsche Bank, tras adquirir en 1993 Sharps Pixley; HSBC, propietario de Samuel Montagu, y Societe Generale, que sustituyó a Johnson Matthey.

Antes de que se produzca alguna operación, el presidente anuncia un precio de salida del oro a los otros cuatro miembros. Todos ellos transmiten dicho precio a sus clientes y en función de los pedidos recibidos, los clientes dan a esos miembros sus órdenes de compra o venta. En el caso de que haya tantos compradores como vendedores, se solicita a los miembros que indiquen el número de lingotes a intercambiar.

Todo este proceso puede demorarse hasta que se encuentre cierto equilibrio entre las ofertas de compra y venta antes de que se fije el precio del preciado metal.