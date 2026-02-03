Oskar Matute responde a Feijóo después de que utilizara el "comodín de ETA": "El PP se ha reunido con ellos, yo nunca"

Oskar Matute, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ha intervenido este martes en Mañaneros 360 después de la sonada comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la Comisión de Investigación de la DANA.

Durante una de sus intervenciones, el líder del PP sugirió que Oskar Matute tenía alguna vinculación con la banda terrorista ETA, cuya desintegración se remonta al año 2018. Feijóo se defendió de las críticas y acusaciones del portavoz de EH Bildu preguntándole "si posee información sobre los asesinatos de la banda terrorista".

Unas palabras que fueron rechazadas por Matute, asegurando que el político gallego estaba usando el "comodín de ETA". Un día después se ha defendido en el programa de TVE que presenta Javier Ruiz.

Y lo ha hecho, de nuevo, defendiéndose de los que le acusan de ser "maleducado". "Soy educado siempre, incluso cuando vierten encima de mi cara cosas que he denunciado y e he atrevido a denunciar cuando era más difícil hacerlo mientras otros miraban para otro lado", ha señalado.

La hemeroteca del PP

Javier Gállego, tertuliano de Mañaneros 360, ha dicho que lo que le dijo Feijóo a Matute "le parece políticamente muy correcto". La respuesta del diputado vasco ha llegado al instante, y no ha podido ser más contundente.

"Entonces le parecerá políticamente muy correcto que yo pudiera haber respondido, pero no lo hice por respeto a la DANA, a los afectados y a las víctimas, que quien ha tenido más relación con ETA han sido los emisarios del PP que se reunieron en Zúrich y en Burgos", ha señalado Matute.

Estas reuniones a las que se refiere el parlamentario se remontan al año 1999, cuando el Gobierno popular de José María Aznar intentó erradicar la violencia de la banda terrorista a través del diálogo en una reunión celebrada en la ciudad suiza de Zúrich.

"Nunca he tenido una reunión con ETA", ha zanjado el portavoz de EH Bildu, que una vez aclarado este punto, ha dicho que Feijóo "mintió porque destapó cuál fue su esencia y su naturaleza en toda la gestión de la DANA: era no perder posiciones políticas".