Pablo Iglesias denunciará a los dos hombres que le increparon a las puertas de un juzgado

Europa Press via Getty Images

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo iglesias, ha anunciado este martes a través de sus redes sociales que denunciará a los dos hombres que increparon ayer a a Irene Montero y a él en las puertas del juzgado antes de una vista en la que ambos denunciaron la "violencia política y mediática" que han sufrido en estos últimos años.

En concreto, Iglesias ha decidido denunciar a José Luis Rodríguez y a Francisco Zugasti después de que éstos le gritaran expresiones como “vallecano de mierdam a ti te quiero ver a solas en la calle" o “si vuelves a mirar mi coche atente a las consecuencias” sin que ninguna fuerza policial o de seguridad actuara contra ellos. "Ninguna amenaza sin respuesta", ha señalado el expolítico.

Iglesias y Montero declararon este lunes en el juicio contra a un hombre acusado de acosar e injuriar al matrimonio durante meses en su casa. En concreto, a este sujeto se le imputan dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos, además de solicitar dos multas por valor total de 13.800 euros.

Minutos antes de empezar la vista, varias personas que acompañaban al acusado insultaron a Iglesias y a Montero con gritos de "miserable" o "asqueroso". Ante estas acciones, la exministra y candidata a las elecciones europeas respondió llamándoles "acosadores fascistas". Iglesias también volvió a salir del perímetro del juzgado para situarse frente a uno de los hombres que le vejaron verbalmente.

Ambos lamentaron después que ningún miembro policial ni la seguridad de los juzgados actuara en contra de estas personas. "Ojalá no haya impunidad, ojalá esto no vuelva a ocurrir. Creo que es evidente que si se tratara de ministros del PP o del PSOE, esto no habría ocurrido", añadió Iglesias.