Sánchez asistirá este lunes, como Trump, al acto en Egipto de la firma del plan de paz para Gaza

El presidente español, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa antes de las vacaciones de verano, en el Palacio de la Moncloa, el 28 de julio de 2025.

Pedro Sánchez estará en Egipto. Fuentes gubernamentales han confirmado a EFE que el presidente del Ejecutivo asistirá este lunes al acto que se producirá en Egipto de la firma del fin de la guerra en Gaza.

Las mismas fuentes han asegurado que ha sido el Gobierno egipcio, anfitrión del acto, el que ha invitado al dirigente español. No será el único mandatario internacional que estará presente.

Este mismo viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los rehenes que Hamás mantiene retenidos "regresarán", si no hay ningún contratiempo, a Israel el mismo lunes.

En declaraciones a la prensa, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que él tiene pensado viajar a El Cairo para acudir al acto de firma y ha previsto que hay aproximadamente 28 cuerpos de rehenes israelíes por recuperar. "Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto", ha explicado, para poder llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar "pequeños detalles".

Sánchez reaccionó al principio de acuerdo entre Israel y Hamás con un mensaje en el que destacó que esperaba que fuese "el comienzo de una paz justa y duradera". "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", defendió.

Respaldar el plan para Gaza

Los principales líderes políticos Reino Unido, Francia y Alemania han instado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a respaldar el acuerdo formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han mostrado dispuestos también a "apoyar futuras conversaciones sobre las próximas etapas del plan y a contribuir al mismo".

Los tres líderes europeos se han comprometido a apoyar el proceso de entrega de ayuda humanitaria a través de las agencias de la ONU en el marco de lo acordado en el pacto, que permitirá también liberar a los rehenes que siguen secuestrados en el enclave por parte del Hamás.