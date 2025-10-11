Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez asistirá este lunes, como Trump, al acto en Egipto de la firma del plan de paz para Gaza
Política

Política

Sánchez asistirá este lunes, como Trump, al acto en Egipto de la firma del plan de paz para Gaza

Sánchez ha sido invitado por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado fuentes del Ejecutivo a EFE.

Sergio Coto
Sergio Coto
El presidente español, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa antes de las vacaciones de verano, en el Palacio de la Moncloa, el 28 de julio de 2025.Juan Medina / Reuters

Pedro Sánchez estará en Egipto. Fuentes gubernamentales han confirmado a EFE que el presidente del Ejecutivo asistirá este lunes al acto que se producirá en Egipto de la firma del fin de la guerra en Gaza.

Las mismas fuentes han asegurado que ha sido el Gobierno egipcio, anfitrión del acto, el que ha invitado al dirigente español. No será el único mandatario internacional que estará presente.

Este mismo viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los rehenes que Hamás mantiene retenidos "regresarán", si no hay ningún contratiempo, a Israel el mismo lunes.

En declaraciones a la prensa, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que él tiene pensado viajar a El Cairo para acudir al acto de firma y ha previsto que hay aproximadamente 28 cuerpos de rehenes israelíes por recuperar. "Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto", ha explicado, para poder llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar "pequeños detalles".

Sánchez reaccionó al principio de acuerdo entre Israel y Hamás con un mensaje en el que destacó que esperaba que fuese "el comienzo de una paz justa y duradera". "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", defendió.

Respaldar el plan para Gaza

Los principales líderes políticos Reino Unido, Francia y Alemania han instado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a respaldar el acuerdo formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han mostrado dispuestos también a "apoyar futuras conversaciones sobre las próximas etapas del plan y a contribuir al mismo".

Los tres líderes europeos se han comprometido a apoyar el proceso de entrega de ayuda humanitaria a través de las agencias de la ONU en el marco de lo acordado en el pacto, que permitirá también liberar a los rehenes que siguen secuestrados en el enclave por parte del Hamás.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 