Pedro Sánchez pide disculpas en nombre de la sociedad española por los "insultos" de Isabel Díaz Ayuso

Como ya hiciera Claudia Sheinbaum hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preferido no contestar a los "insultos" que esta mañana ha proferido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra los líderes que, como la propia presidenta mexicana, participarán este fin de semana en el congreso Global Progressive Mobilisation que organiza el PSOE en Barcelona. "Aprovechando que está aquí Lula [da Silva], quiero pedir disculpas en nombre de la sociedad española", ha expresado el jefe del Ejecutivo en la rueda conjunta con el líder brasileño.

Las disculpas se refieren a unas palabras que este viernes ha lanzado Ayuso desde Bruselas. Allí, si bien ha asegurado que no quería "generalizar", ha tildado a "la mayoría" de líderes mundiales que asisten al encuentro socialista como "gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico". Eso de llamar "narcoestados" a otras naciones, en la línea de Donald Trump, lo hizo ya antes, por ejemplo en febrero de 2026, cuando atacó así a México y provocó una desganada respuesta de Sheinbaum. "No sé si vale la pena contestarle, la verdad. Es absolutamente falso lo que dice", reprendió la presidenta.

Sánchez, por su parte, ha ironizado sobre las "ganas" que tienen Ayuso, pero también Santiago Abascal, "de participar activamente" en la cumbre. "Lo hacen siempre con su estilo, a codazos, insultando, faltando al respeto, ya no solamente a personas que hemos sido democráticamente elegidas, sino incluso a países enteros, a naciones enteras. Yo no les voy a dar el gusto de entrar en esa provocación", ha opinado el presidente español.

Lo que sí ha hecho Sánchez es, además de pedir perdón en nombre de España, destacar que "la sociedad española es abierta, hospitalataria, respetuosa y no se siente representada por los insultos de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El presidente del Gobierno también ha ironizado sobre las "palabras lindas" que este jueves le dedicó el líder de Vox, en referencia al vídeo en el que se ve a Abascal dirigirse a un compañero de partido durante un mitin en Granada y llamar "hijo de puta" a Sánchez.

Durante el encuentro con Lula da Silva, Sánchez también se ha referido al pacto de Gobierno que Partido Popular y Vox han alcanzado en Extremadura, un acuerdo que, en su opinión, "traiciona" la historia de la comunidad. El presidente ha advertido, no obstante, de que el Gobierno actuará "con toda la fuerza del Estado de Derecho" si Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo llevan a leyes autonómicas cuestiones que puedan atentar contra "los derechos y libertades de los extremeños".