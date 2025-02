Pedro Sánchez pide la participación "activa" de Ucrania y la UE en las negociaciones entre EEUU y Rusia

Conversaciones, sí, pero sin “cierres en falso”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la bienvenida este lunes al diálogo que quiere abrir Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Unas negociaciones, sin embargo, que deben contar, según Sánchez, con la “participación” y la “implicación activa” de Ucrania y de la Unión Europea. “No podemos cometer los errores del pasado. No es la primera vez que la Rusia de Putin se anexiona territorios que le son ajenos. Estas conversaciones tienen que ir hacia una paz duradera y justa. ¿Y eso qué significa a ojos del Gobierno de España? Para que sea una paz justa y duradera tienen que contar con la implicación activa de Ucrania y también del proyecto político que se siente amenazado, que es del a UE”, ha dicho Sánchez a la salida de la Cumbre informal que han mantenido en París los líderes europeos.

El presidente del Ejecutivo ha señalado además que la paz resultante, si llegara tras esas conversaciones, “debe traer una UE más fuerte”. “Lo que necesitamos es más Europa, más Unión Europea. [...] Tenemos que dejar de subestimarnos. Europa es un proyecto político fuerte, que representa el primer bloque comercial del mundo, y juntos representamos la primera economía del mundo. Podemos continuar agrandando y ensanchando este gran proyecto”, ha pedido Sánchez.

Además de recordar por qué España apoyó desde un primer momento a Ucrania tras la invasión de Rusia, Sánchez ha insistido en lo que para él es una “idea muy relevante”, el hecho de que la independencia y la paz de Ucrania están ligadas a la seguridad de Europa. “La paz en Ucrania y la seguridad de Europa son dos caras de la misma moneda”, ha resumido para avanzar que España seguirá apoyando a Ucrania “mientras dure esta guerra que nadie quiso salvo el invasor Putin”.

España, ha afirmado Sánchez, ha acudido a la Cumbre informan como “un aliado comprometido”. “Desde el principio trasladé a la opinión pública española, una vez que Putin comenzó la invasión, que la lucha no era solo por la libertad y la independencia de un país agredido, que había algo más detrás de esa lucha, y era y es la defensa de un modelo de convivencia del que nos hemos dotado los europeos: de paz, prosperidad, respeto a los derechos humanos, de democracia; derechos y libertades que merece la pena continuar preservando”, ha señalado.

Sánchez ha destacado que la Cumbre no ha terminado con decisiones porque ese no era la meta del encuentro. "El objetivo - ha apuntado - no era tomar una decisión, sino reflexionar, debatir e intercambiar pareceres e ideas sobre la paz en Ucrania y la seguridad en Europa".