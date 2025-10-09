Pilar Bernabé: "Un año después, Mazón todavía no ha sido capaz de decir con dignidad qué hizo el día de la DANA" 

A Pilar Bernabé (Valencia, 1979) le tocó hace un año el duro trago de ser delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana el día de la fatídica DANA, que dejó 229 fallecidos en esta región. Ella formó parte del Cecopi que se constituyó de forma tardía y sobre el cual una jueza indaga para conocer la gestión que se hizo de esta tragedia por parte de la Generalitat y por qué se lanzó tan tarde un mensaje de alerta que podría haber salvado vidas.

Unas horas antes de la celebración del 9 de octubre, día de la Comunidad, Bernabé concede una entrevista a El HuffPost donde repasa algunos de los detalles de ese día. "El problema es que los valencianos todavía no sabemos qué estaba haciendo Mazón el día más catastrófico de nuestra historia. No ha sido capaz de decir con dignidad dónde estaba", señala. Además, lamenta que se haya intentado ocultar la existencia de unas grabaciones que podrían ser clave para conocer la responsabilidad de todos los miembros del gobierno valenciano implicados. "Esta actitud dice poco de quienes teóricamente deberían estar colaborando con la Justicia", asegura.

En la conversación, la delegada del Gobierno y próxima candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia también habla del auge de Vox en las encuestas, las conversaciones machistas entre Ábalos o Koldo destapadas por la UCO o las ofensas de Ayuso y otros dirigentes de Génova hacia los miembros de la flotilla humanitaria que embarcaron rumbo a Gaza. "En el PP se han vuelto unos expertos en la deshumanización", señala.

- Estamos a muy pocos días del primer aniversario de la tragedia de la DANA. ¿Usted cree que hemos aprendido algo de todo lo que pasó? La sensación de parte de la ciudadanía es que una tragedia de esta magnitud podría volver a repetirse…

- En la Comunitat Valenciana ha habido un antes y un después de la DANA, para los responsables públicos y para la sociedad en su conjunto. Vamos a potenciar mucho más la cultura de la autoprotección y, como en todas las catástrofes, las lecciones aprendidas son la clave para poder mejorar. Y creo que eso se está haciendo. En todos los ámbitos, incluso en el de la Generalitat. Pero claro, para mejorar y corregir los errores hay que reconocerlos. Quizá esa sea todavía la asignatura pendiente de algunos.

- El PSOE valenciano va a denunciar al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, por un posible delito de falsedad en documento público tras negar que había grabaciones de la reunión del Cecopi del día de la DANA. Lo cierto es que en estos últimos días han salido varias de ellas a la luz. ¿Cree que se han ocultado de forma deliberada?

- Cuando la jueza hace la primera petición de las grabaciones, la televisión pública valenciana envía las imágenes sin audio. Y, después, ha tenido que pedir en otras tres o cuatro ocasiones los vídeos y los audios completos. Eso, al final, no favorece la buena dinámica de la propia instrucción que está llevando a cabo la jueza. Y dice poco de quienes teóricamente deberían estar colaborando con la Justicia.

- Ante el temporal de hace unos días, la Generalitat Valenciana envió en preemergencia y antes de reunir al CECOPI una alerta. Algo muy diferente a lo que ocurrió en la DANA del año pasado. ¿Esto demuestra que todo se hizo mal aquel trágico 29 de octubre?

- Es que a nivel técnico no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la reacción de los responsables políticos ante una emergencia. El 24 de octubre de hace año, cinco días antes de la DANA, se activó el plan especial de inundaciones. Y ese plan no se activa por fuerza infusa, sino porque hay una alarma meteorológica de la AEMET. El problema es que entonces no pasó nada. La Generalitat no hizo absolutamente nada hasta las cinco de la tarde del 29 de octubre, cuando se convoca un Cecopi. Yo misma llamé a la consellera Pradas al mediodía porque nadie se había puesto en contacto con nosotros.

Pero a la Generalitat no hace falta que le conteste yo. La propia hemeroteca le contesta cada día. Hemos vivido once meses escuchando distintas versiones y falseando la realidad todo el rato.

- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, señaló ante la jueza que la consejera Pradas estaba desbordada aquel día. ¿Usted qué recuerdo tiene de su papel en ese Cecopi?

- Yo la vi dudosa. Tomaba decisiones erráticas y fruto del nerviosismo que todos estábamos viviendo. Y eso no lo voy a negar. Fue una situación de mucha tensión y peligro, donde se requería tomar decisiones rápidas y sólidas. Y, probablemente, ella no era la persona que realmente estaba al frente. A posteriori hemos conocido que Pradas intentó en varias ocasiones contactar con Mazón, pero él no le cogió el teléfono el día más dramático de la Comunitat Valenciana.

- ¿Qué cree que hizo Mazón aquella tarde? ¿Cree que algún día lo conoceremos?

- No lo puedo saber. Hemos escuchado tantas versiones, tantos relatos, tantas argumentaciones... Yo he escuchado decir al señor Feijóo que Mazón le mantuvo permanentemente informado. Y luego hemos sabido que, en el registro de llamadas de Mazón, no hay ninguna comunicación con el líder del PP. La señora Camarero también dijo que Mazón estaba en su puesto de trabajo aquella tarde, pero no hemos visto ni una sola imagen de él entrando en el Palau de la Generalitat porque las borraron.

El problema es que los valencianos todavía no sabemos qué estaba haciendo Mazón el día más catastrófico de la Generalitat Valenciana. No ha sido capaz de decir con dignidad dónde estaba.

- Según las imágenes de una cámara de seguridad que difundió la propia Generalitat, Mazón apareció a las 20.28h. en el Cecopi...

- (Interrumpe) Unas imágenes que, por cierto, nunca se han entregado a la causa. Es algo que deberíamos tener en cuenta.

- ¿Y por qué cree que no se han entregado?

- No lo sé. Yo sólo digo que esas imágenes no se han presentado ante el juzgado.

- ¿Qué actitud le vio a Mazón en esos momentos del Cecopi?

- No le puedo decir porque eran momentos de mucha tensión, caos... y muchísimo dolor. Yo ya estaba hablando con alcaldes que me decían que sus vecinos se estaban ahogando.

Pilar Bernabé, durante su entrevista con El HuffPost Aurora Pascual

- ¿Existe coordinación entre Gobierno y Generalitat para organizar el funeral de Estado que está previsto celebrar el 29 de octubre en recuerdo de las víctimas?

- El funeral de Estado lo organiza y es responsabilidad del Gobierno de España. Es verdad que lo vamos a hacer en un espacio de titularidad de la Generalitat, y yo quiero agradecer a esta administración su disposición desde el primer minuto para poder celebrarlo en las mejores condiciones. Estamos viviendo una situación complicada a nivel político y social en la Comunitat Valenciana, pero creo que el funeral de Estado debe servir para honrar a las víctimas y sus familias. Hay muchos otros espacios de reivindicación, como son todas las manifestaciones que se celebran cada 29 de mes. Estoy convencida de que el pueblo valenciano y todas las instituciones vamos a saber estar a la altura ese día.

- También está la guerra de cifras sobre el dinero destinado a la recuperación de las zonas afectadas. Una situación que genera perplejidad entre los ciudadanos...

- Mire, no van a encontrar ni una sola declaración mía criticando las ayudas de la Generalitat. Pero tampoco puedo callarme ante bulos que lanza el gobierno de Mazón, como que las ayudas del Estado han de devolverse o que directamente no llegan. Hay informes independientes que aseguran que nueve de cada diez euros destinados a la recuperación los ha puesto el gobierno de España. Exactamente, el gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros y, de esos, más de 7.000 han sido ya abonados. Ahora, la Generalitat tendrá que decir cuánto dinero ha puesto. No hay una sola web que tenga la información sobre cuánto está pagando a los valencianos y valencianas. Sabemos que han movilizado 1.500 millones. Así que es bastante desproporcionado el nivel de implicación de la Administración General del Estado con respecto al de la Generalitat en esta cuestión.

- Algunas encuestas apuntan a que el PP resiste en la Comunitat Valenciana y también en la alcaldía de Valencia pese a la DANA. A año y pico de las elecciones, ¿qué perspectivas tiene usted?

- Cuando queda tanto tiempo, las encuestas todavía son inciertas. Lo que sí sabemos es que el 90% de los valencianos no quiere que Mazón siga al frente de la Generalitat. Y si vamos a la ciudad de Valencia y cogemos el barómetro municipal, el 80% de los vecinos no ve futuro con el gobierno de María José Catalá. Es decir, la ciudadanía no respalda ni la gestión de la Generalitat ni la del ayuntamiento.

- ¿Le preocupa ese ascenso de Vox que ya se observa a nivel nacional?

- El auge de Vox es fruto de la radicalización de un PP que ha abandonado un posicionamiento democrático y se ha abrazado a los posicionamientos ultras. Y entre el original y la copia, la gente prefiere el original. Ellos verán cuál es su estrategia. A mí me cuesta entenderla. El PP está en una deriva ultra que no responde a los parámetros democráticos que hemos conocido en nuestro país hasta ahora, que está alejado de los posicionamientos de la derecha europea y que ha decidido ser una copia barata de Santiago Abascal.

- La nueva ‘cruzada’ identitaria de Mazón incluye desterrar a los autores catalanes de la asignatura de Valenciano. ¿Qué opinión le merece esta propuesta?

- Es una cortina de humo bastante pueril intentar hablar de otros temas para esconder la realidad. Y la realidad es que la Comunitat Valenciana está sufriendo una anomalía democrática. Mazón no puede seguir siendo presidente. Por dignidad de la institución que representa, por dignidad del pueblo valenciano y por decencia democrática. Y para ocultar eso está sacando cosas ridículas, antiguas y pasadas. El pueblo valenciano tiene una riqueza cultural inmensa, e intentar recortarla es algo trasnochado y bastante infantil.

- ¿Y qué opinión le merece el trabajo que se hace actualmente en À Punt, la televisión pública valenciana?

- La jueza de Catarroja ha tenido que pedir cuatro veces a À Punt que le diera los vídeos del Cecopi... Eso dice bastante del nivel. Yo misma, además, he tenido que exigir públicamente a la televisión pública valenciana que pidiera perdón y que eliminara un vídeo absolutamente machista y vergonzante contra la ministra Diana Morant. No hace falta que opine mucho más sobre la televisión pública valenciana. Cuando gobierna el PP, todos los valencianos saben lo que pasa con la televisión pública valenciana.

Pilar Bernabé, durante su entrevista con El HuffPost AURORA PASCUAL

- Ahora le pregunto como secretaria de Igualdad del PSOE. ¿Cuánto ha afectado al partido las conversaciones desveladas por la UCO entre Ábalos, Cerdán y Koldo? ¿Cree que están perdiendo voto femenino por esta polémica o la de las pulseras antimaltrato…?

- La derecha usa a las mujeres para atacar al PSOE porque nosotras vamos a ser la trinchera que sostenga las políticas progresistas en este país. El PSOE es el único partido de todo el espectro político que reprueba de forma clara y contundente cualquier acción impropia. El PP no puede dar ni media lección de feminismo cuando tiene en sus puestos a gente que contrataba traductoras rumanas... por no explicarles lo que eran las traductoras rumanas. O los volquetes de putas de la Púnica. Es que todos siguen en sus puestos. Y nadie lo ha puesto en cuestión.

- Permítame para acabar que le pregunte por los miembros de la flotilla humanitaria, algunos valencianos, que fueron detenidos ilegalmente por Israel en aguas internacionales. ¿Cree que el gobierno español debería aplicar algún tipo de castigo a Netanyahu por esta acción?

- El gobierno de España es un referente en Europa sobre la cuestión de Gaza. Yo me siento muy orgullosa de tener un presidente del Gobierno que ha marcado un camino de justicia, de esperanza y de dignidad para el resto de Europa. He escuchado atentamente las declaraciones de muchos de estos miembros de la flotilla que, por supuesto, me llegan al alma y me afectan como ciudadana. Estoy convencida de que, ante estas denuncias, trabajaremos desde los ámbitos de la diplomacia y de responsabilidad de Gobierno, como ha demostrado el presidente Sánchez durante todo este tiempo.

- ¿Y qué le merecen las críticas del PP hacia la flotilla? Han dicho que sus miembros estaban en un crucero, que habían organizado una batucada en el Mediterráneo...

- El PP se ha vuelto un experto en la deshumanización. Y le vale para todo el que no sea como él o piense como él. Incluso son capaces de deshumanizar a personas que se han ido a realizar una causa absolutamente lícita, legítima y que nos hace mejores como sociedad. Las personas que iban en la flotilla son un ejemplo de la buena sociedad.