Pilar Urbano insinúa que las élites promocionan el movimiento LGTBI para controlar la población

La veterana periodista Pilar Urbano (Valencia, 1940) ha publicado esta semana su último libro, El alzamiento (Planeta), en el que aborda el procés catalán y el posterior juicio a los dirigentes independentistas por parte del Tribunal Supremo.

Un libro en el que Urbano no sólo analiza el origen del conflicto catalán y cómo se produjo el juicio, sino en el que también desarrolla una teoría sobre quiénes estaban detrás del mismo.

Según la periodista, había un conglomerado financiero interesado en desestabilizar Europa y en cuya punta de lanza estaba el magnate húngaro George Soros, un multimillonario al que la derecha y la ultraderecha culpan habitualmente de todos los males. Junto a él, indica Urbano, otras grandes fortunas y poderes económicos como Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, Jeff Bezos, Ted Turner, Bill Gates y hasta por el duque de Edimburgo. "Los reyes de lo mediático que te hacen pensar lo que quieran y más", afirma en declaraciones a El HuffPost.

Pero, ¿qué interés puede tener Soros y los demás nombres mencionados en la independencia de Cataluña? "En síntesis, el capital quiere comprar la política, no nombrar gentes. Soros quiere movilizar pueblos y levantarlos contra el dirigente díscolo que no le obedecía", dice en referencia a países de Latinoamérica y África. En Europa, indica Urbano, "la disciplina de Merkel había creado admiración y aversión: esta señora nos manda y la UE nos pide cuentas". Según la periodista, Soros, a través de su fundación, la Open Society Foundation, "vende una cosa muy atractiva: menos Estado, menos burocracia, más sociedad y más libertad. Todo es paraíso fiscal".

Acto seguido, Urbano añade: "Es decir, lo que está vendiendo es la LGTBIQ y todo eso". "Sobramos, dice Ted Turner con el duque de Edimburgo en una cena después de Davos", prosigue la periodista, que dice que "ellos están siempre con esa gente invisible del club Bilderberg".

"Esto está contado en el libro y en prensa americana", asegura Urbano, quien afirma que la teoría de estos multimillonarios es la siguiente: "Se está diciendo somos 6.500 millones. Dentro de dos años o tres, seremos 10.500 millones. Sobran ya 4.000 y pico millones. No puede nacer ningún niño más. Entonces, como del sexo no se puede prescindir, pues hagamos uniones que no tengan sexo. Es cuando viene todo el tema de las LGTBI, es decir, promocionar lesbianas, gays, matrimonios gays, parejas... un asexualismo... un sexualismo pero sin prole, porque no puede haber prole, no hay derecho, no cabemos. No hay recursos, no hay petróleo, no va a haber alimentos. Es decir, que la LGTBI no es una cosa que surja de pronto por un tío inmoral o amoral. No".

En su libro, Urbano también afirma que este "oligopolio financiero" inyectó "millones de euros y de dólares para pagar movidas de masas, estipendios a juristas elaboradores de una, dos y tres constituciones para la futura República de Cataluña y generosos sueldos para los magistrados que redactaron el Libro Blanco". Pero también, "donaciones a periódicos, televisiones, digitales y otros mass media que informasen en la debida longitud de onda".