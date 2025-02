Pocas veces ha sido tan rotundo José Bono como al hablar en estos términos de Felipe González

El exministro socialista José Bono ha hablado en unos términos de lo más contundentes sobre el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Felipe González, tras su visita el pasado mes de enero a un seminario de la exministra del PP, María Dolores de Cospedal.

Tras preguntarle en laSexta Xplica si Felipe González debería cambiarse de partido por sus críticas a Sánchez, Bono no ha dudado en defender que le tiene "un gran respeto y un gran reconocimiento". "Lo he dicho siempre. He aprendido mucho con él. Creo que es un monstruo de la política, no se puede negar", ha justificado.

"Con él, España entró en la UE, se generalizaron las pensiones, la educación, la sanidad. Fue algo impresionante. Pero... No sé mentir. Soy mal jugador de póker. Se me notan las cartas cuando me miran a la cara, por eso no puedo jugar", ha ironizado.

"Yo le quiero mucho, pero el otro día me dio un disgusto impresionante. Porque fue a un seminario que había organizado Cospedal. Por cierto, yo ya la he perdonado, pero me quiso meter preso. Me presentó cinco denuncias que se archivaron todas", ha señalado.

"Cospedal organizó un seminario de 'liderazgo' y 'talento' y Felipe fue. ¿Cómo va? Y se hicieron una foto", ha expuesto, mostrando su disconformidad con la decisión del exlíder del Ejecutivo.

José Bono ha confesado que, aunque "no significa nada" a él no le gustó verle en ese acto. "Un gran respeto al presidente González y un gran disgusto porque no me pareció necesario que fuese", ha sentenciado.