Polémica por la difusión de un calendario franquista por parte de un alcalde de Vox en Jaén

Francisco García Avilés, alcalde de Vox en Puente de Génave (Jaén), ha lanzado un calendario franquista con la imagen del dictador en el que se puede leer "Franco, Franco, viva España, arriba España" con la finalidad de repartirlo entre los clientes de la gestoría que él mismo regenta, según ha publicado el diario El País.

Ha sido el propio alcalde el que ha difundido en sus redes sociales este calendario que, según expone, distribuirá entre los clientes de la gestoría, que en la actualidad está a nombre de su anterior pareja. "Los calendarios de Navidad ya están listos para recoger", escribía el edil en una publicación de Facebook el pasado jueves, junto con un emoticono de la bandera de España.

El alcalde de Vox ha desvinculado al Ayuntamiento del polémico calendario, aunque no es la primera vez que protagoniza una polémica similar. Ya en 2023 se le señaló por la difusión de otro calendario con las imágenes de Franco y Primo de Rivera. En otra ocasión, además, llegó a admitir que tuvo en su despacho municipal del consistorio una pequeña estatua de Franco que, según dijo, le regaló un vecino.

La Subdelegación del Gobierno en Jaén, por otro lado, ha informado del asunto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y ha abierto un expediente, con el que analizarán si se vulnera la Ley de Memoria Democrática.

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha calificado de "vergüenza y bochorno nacional" la difusión del calendario y ha pedido que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables de esta “barbaridad”. “Exaltar un régimen dictatorial que trajo muerte, represión, pobreza, miseria y atraso a nuestro país es un insulto que ofende y humilla a las víctimas y a sus familiares. Y, desde luego, no debería quedar impune, máxime cuando estamos en una provincia en la que hubo miles de personas fusiladas”, según Valdivia.

Valdivia ha recordado que este alcalde de Vox es “reincidente”, puesto que en años anteriores también ha difundido esta apología del franquismo, y ha lamentado que su conducta “manche el buen nombre de Puente de Génave a los ojos de toda España”. “Es un comportamiento impropio de un alcalde que representa a todo un municipio y a todos sus vecinos y vecinas sin excepción. Y los representa legítimamente, por cierto, gracias a que hay democracia y libertad en nuestro país”, ha apuntado.

El responsable socialista ha lamentado que “estos sean los compañeros de viaje del PP” y que sería importante escuchar a algún líder del PP de Jaén “condenar estas apologías de la dictadura”. “El PP de Jaén debería aclarar si está cómodo con estos socios de la ultraderecha”, ha precisado Valdivia.

Mientras, Adelante Andalucía ha pedido la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la ley de memoria democrática. "La difusión de material que exalta la dictadura franquista, proceda directa o indirectamente del círculo del alcalde, no solo es inadmisible democráticamente, sino que podría constituir una vulneración de la legislación vigente”, ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía en Jaén, Alejandro Cabrera.

A su juicio, el alcalde debe aclarar "cómo es posible que calendarios con simbología fascista hayan salido de su entorno político" y considera que, “si se confirma cualquier responsabilidad, deberá asumirla”. El dirigente cree que la ley de memoria democrática establece la obligación de todas las administraciones de impedir y sancionar cualquier exaltación del franquismo.

“No estamos ante una anécdota sino ante un hecho que normaliza símbolos de una dictadura responsable de miles de asesinatos y represión. Jaén no puede tener un gobierno local que permita ni directa ni indirectamente la apología del franquismo”, ha subrayado Cabrera.

“Lo que ha sucedido no son casos aislados. Son consecuencia del clima que PP y Vox están imponiendo en Andalucía, donde se blanquean símbolos franquistas, se cuestiona la memoria democrática y se legitiman discursos reaccionarios”, ha denunciado Cabrera. Adelante Andalucía ha pedido la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

También el Partido Comunista de Jaén ha condenado la difusión del calendario franquista. “Tanto la promoción como la distribución de la imagen del dictador es exaltación del franquismo y, por tanto, no es algo anecdótico ni nostálgico, es una provocación y una ofensa directa a la memoria democrática, a las víctimas del franquismo y a toda la sociedad”, señala el PCE en un comunicado.