Por Andalucía lleva ante el juez a José Manuel Soto y a la Junta por el proyecto 'Los Caminos del Rocío'

Francisco J. Olmo / Europa Press via Getty Images

El grupo de izquierdas Por Andalucía, del Parlamento andaluz, presentará esta mañana en los juzgados de Sevilla una denuncia para que se investigue tanto el contrato menor, de casi 15.000 euros, como las subvenciones, de 550.000 euros, que recibió el cantante José Manuel Soto de parte de la Junta de Andalucía, según ha avanzado Radio Sevilla de la Cadena SER. Estas ayudas tenían como fin poner en marcha el proyecto Caminos del Rocío, un plan turístico para explotar el potencial de la aldea almonteña y su entorno, en la provincia de Huelva.

En la denuncia avanzada por la SER se le pide al juez que investigue "el papel del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, el del consejero de la presidencia en 2021, Elías Bendodo y el de la directora general de Andalucía Global, que fue la persona que firmó el contrato".

Por Andalucía entiende que se han podido cometer los supuestos delitos de prevaricación, malversación y aprovechamiento de funciones, algo que ya denunció en septiembre del año pasado, cuando llevó el caso ante la Oficina Antifraude andaluza. Hace seis días se supo que dicha oficina ha detectado irregularidades en el proceso y eso justifica que ahora acuda directamente a la justicia en busca de respuestas.

Los argumentos del grupo de izquierdas son que se trataría de un contrato "arbitrario", toda vez que "no hubo nunca un informe justificando de forma motivada su necesidad", sostiene la información. "Dice que el empresario carece de solvencia técnica para ponerlo en marcha. Y adjunta lo dicho por la Oficina Antifraude de Andalucía que esa falta de idoneidad y capacidad técnica supone un vicio que comporta la nulidad en la adjudicación del mismo", indica.

"Nos encontramos un grotesco supuesto que arroja muy sólidos indicios de un caso de corrupción de amiguetes, en el que se ha desplegado todo tipo de irregularidades tendentes a satisfacer ocurrencias con dinero público", denuncia el grupo, además. La denuncia irá a reparto entre los juzgados de instrucción de Sevilla.

Ls SER aporta detalles llamativos sobre cómo se fraguó el contrato: "el empresario músico visita a su amigo Juanma (palabras suyas), va sin proyecto ni propuesta alguna y con una vehemente mirada y su inteligencia natural para explicar las cosas, le convence (palabras del Presidente de la Junta de Andalucía), y le dice que vaya a la Consejerías pertinentes y se busque la vida, y una de ellas, la consejería de Presidencia, le llama, cambia el nombre de su empresa y le dicen que ponga en un papel su idea, para lo que le van a adjudicar un contrato público".

Para ello, recurren a la modalidad contractual, la del contrato menor, "que requiere menos controles, hacen un contrato sobre bases ficticias, (no existe como dice el contrato ni oferta económica previa documentada, ni idea documentada), afirman no tener personal especializado y hacen una adjudicación directa a una empresa que no tiene ni objeto social, ni personal especializado, ni solvencia técnica". Lo que explican es que "sólo tienen como característica que es la empresa con la que el empresario factura su actividad y tras la adjudicación, el empresario y un amigo hacen un documento cuyas distintas versiones tiene que completar la propia administración que ha contratado el servicio, y todo ello, para terminar con un documento como contrapartida del dinero entregado que para nada cumple con las exigencias del propio contrato", reza la denuncia difundida por la cadena de emisoras.

La Junta de Andalucía dio a conocer ayer que la Fundación Destino Rocí no recibirá financiación del Presupuesto autonómico en este 2025. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha explicado que no contará con ninguna partida económica procedente de la Junta en el próximo ejercicio presupuestario.