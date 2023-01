El PP se escuda en las palabras de Carmena sobre la 'ley del solo sí es sí': "Nunca pensé..."

Las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, sobre la 'ley del sólo sí es sí' en una entrevista en El País publicada este miércoles están teniendo una gran repercusión mediática y eco en distintas personalidades políticas, entre ellas las de integrantes del Partido Popular, que han encontrado en sus palabras una nueva vía para escudar sus críticas.

La también exmagistrada ha sido preguntada por su opinión sobre la entrada en vigor de una norma que ha derivado en una cascada de reducciones de condenas a agresores sexuales e incluso excarcelaciones y se ha mostrado contraria. "El Ministerio de Igualdad culpa a los jueces de la rebaja de penas por la ley del sí es sí. ¿Es culpa de los jueces?", han planteado a Carmena, quien ha sido contundente.

"Evidentemente no. Si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia", ha valorado la exregidora de la capital de España con la extinta Ahora Madrid. En esa línea, ha añadido a renglón seguido: "Hacer una ley no es fácil y la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar".

​Maroto, sorprendido por coincidir con Carmena

Tras la publicación de la entrevista de Carmena, dos relevantes voces populares han destacado sus declaraciones haciéndose eco del artículo en Twitter. Este ha sido el caso de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha señalado que "esto no va de derecha e izquierda" y que "ya que no nos escuchan a nosotros, a ver si hacen caso a Carmena y rectifican".

De hecho, la frase que ha destacado Gamarra va en la dirección de reclamar una modificación de la ley: "Manuela Carmena: 'No corregir la ley del sí es sí es soberbia infantil'".

En términos similares, el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, también ha aprovechado para reiterar sus críticas al Gobierno central tirando de las palabras de Carmena y mostrando su sorpresa por haber coincidido con ella en algo. "Nunca pensé que iba a estar de acuerdo con Manuela Carmena. Pues en esto sí lo estoy. Y es en algo relevante de verdad...", ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.