Preguntas y respuestas sobre la nueva tasa de basuras en Madrid: ¿en qué barrio se pagará más? ¿lo asume el propietario o el inquilino?

Un impuesto municipal más. El Ayuntamiento de Madrid empezará a girar los recibos de la tasa de basuras en el mes de septiembre, según ha confirmado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, durante su visita a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos. La tasa por la gestión de residuos afectará a más de 1,5 millones de viviendas en la ciudad y a cerca de 1,4 millones de personas físicas.

Los técnicos de la Agencia Tributaría de Madrid han cuantificado los ingresos por esta nueva tasa en torno a los 296 millones de euros. Es una cantidad que, si se descuentan los 40 millones de euros que llegan a las arcas públicas por la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), al derogarse esta por tratarse de tasas incompatibles, supondrá unos ingresos netos adicionales de 256 millones de euros para 2025.

Pero, ¿se paga igual indiferentemente del barrio en el que vivas? ¿Si soy inquilino debo pagarlo o le corresponde al propietario? A continuación, aclaramos dudas sobre esta nueva tasa.

¿Cuánto se va a pagar? ¿Se paga lo mismo en cada barrio?

La tasa media está en torno a los 140 euros por vivienda. El criterio para calcular la cuota de la tasa se ha construido mediante la suma de una tarifa básica, que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.

La primera parte, que corresponde al 81% del valor final del impuesto, se calculará teniendo en cuenta el valor catastral de la propiedad, mientras que la segunda, que corresponde al 19% del total, corresponde a la cantidad de residuos generados, por persona y año, medida en kilos, y la calidad en cuanto a la separación de los distintos tipos de basuras en cada barrio.

De ahí que algunos distritos llegarán a pagar unos 574 euros de media, como en Aravaca, lejos de los 47 de Villaverde, por ejemplo.

¿Cómo se paga?

"Se recibirán en septiembre los recibos con el importe de cada uno y a partir de ahí se empezarán a hacer efectivos los cobros", ha señalado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

Será ya a partir del año que viene, en 2026, cuando estos recibos se podrán domiciliar. La directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez Ramón, explicaba en una comisión celebrada meses atrás que llevan "preparándola desde que se sabe que es obligatorio tenerla". Para ello han puesto en marcha un programa de empleo temporal enfocado a las oficinas de atención integral al contribuyente para atender dudas, unido a un refuerzo en Línea Madrid.

Los madrileños recibirán una comunicación individualizada sobre la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de un tributo de nueva creación.

En el caso de una vivienda alquilada, ¿lo paga el propietario o el inquilino?

El ayuntamiento de Madrid señala en su web que "con caracter general", la persona obligada al pago es la propietaria del inmueble. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló hace unas semanas que “el propietario le podrá repercutir al arrendatario la tasa de basuras”. En todo caso, esto deberá quedar reflejado en el contrato de arrendamiento.

¿Hay excepciones en el pago?

Sí. No tendrán que pagarlo o disfrutarán de una reducción las familias numerosas (en función del valor catastral del inmueble y de la categoría de familia numerosa), las personas en situación de vulnerabilidad económica (quienes cobren el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid) y los propietarios de las

viviendas vacías y locales sin actividad. En este último caso, sólo abonarán la Tarifa Básica (TB) y tendrán que cumplimentar una declaración responsable.