El PSOE remonta tras el estallido del caso Koldo y reduce la distancia con el PP a niveles de 2023

El PSOE ha pasado una verdadera travesía del desierto este verano por la onda expansiva del caso Koldo, especialmente cuando dio de lleno a su exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Sin embargo, los socialistas empiezan a recuperar apoyos y si a eso se suma un estancamiento evidente de su principal competidor, el Partido Popular (PP), lo que nos queda es la menor diferencia en intención de voto entre uno y otro desde las últimas elecciones, de 2023, de 1,1 puntos: 29,4% para la formación liderada por Pedro Sánchez y 30,5% para la encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

Los números que reflejan esta tendencia proceden de la última entrega del sondeo del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, conocida este lunes y constatan que, por bloques, sin embargo, la derecha y la extrema derecha mantienen una amplia ventaja sobre la izquierda. Los primeros se quedarían con el 47,2% de la estimación de voto -si se le añaden los apoyos a Alvise Pérez, que aún no se ha hundido pese a sus escándalos, llegan al 48,5%-, mientras que los segundos -PSOE, Sumar y Podemos- recibirían el 38,9% de las papeletas. Son 8,3 puntos menos como poco.

¿Por qué el bloque conservador y ultraconservador es tan pesado si el PP no despega? Porque sus votos no son templados que se van a un centro o socialdemocracia, sino que se van a Vox, a la derecha radical, que mejoraría en 4,3 puntos su resultado en las urnas si hoy mismo se celebrasen elecciones. Y, en el otro lado, porque pese a que los socialistas levantan cabeza, sus hipotéticos aliados, Sumar y Podemos, obtendrían hoy casi un 3% menos de votantes de los que reunieron en el 23-J.

La intención de voto del resto de partidos que apoyaron la investidura de Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en conjunto en un 7%, prácticamente el mismo resultado que salió de las urnas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, asiste al Festival Político Conservador 'Atreju', el 17 de diciembre de 2023, en Roma (Italia). Franco Origlia / Getty Images

Si hablamos de fidelidades, sin duda, los votantes que más aguantan con su partido elegido son los de Vox de Santiago Abascal, pues el 84,2% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy, seguido por el PP (73,9%) y el PSOE (71%). Los populares cederían al partido de Santiago Abascal un 14,5% de sus votos de las últimas generales, frente al 3,2% que entonces apoyó a Vox y ahora se decantaría por Feijóo.

La formación de extrema derecha aumenta, a su vez, las fugas a la marca del agitador ultra Pérez (6,2% frente al 4,6% del mes anterior). Los socialistas son los que acumulan más indecisos (7,6%), aunque los reducen respecto al último barómetro (8,8%). Sumar retendría al 56,6% de sus votantes de 2023, al reducir notablemente las fugas de votos a Podemos en un mes (del 26,2% al 20,3%), si bien aumentan las transferencias al PSOE (del 6,5% al 7,7%).

Y si reparamos en el reparto del voto femenino y masculino, 40dB. expone que los socialistas se imponen al PP en ambas intenciones de voto: 21% en hombres, 25% en mujeres. "Como vienen señalando los últimos sondeos, las mujeres muestran mayor desencanto hacia la oferta política actual que los hombres, con un 24,9% que votaría en blanco, nulo, no votaría o está indecisa frente al 19,7% que señala esas opciones entre el electorado masculino", expone El País. Por su parte, Vox obtiene 7,1 puntos más en intención de voto en el electorado masculino (20,7%) que en el femenino (13,6%). En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar se impone sobre Podemos tanto entre las mujeres como entre los hombres.

En el caso de los jóvenes, también se constata el ascenso de la ultraderecha: Vox se lleva un 24% de los apoyos entre los votantes de 18 a 24 años. Una cuarta parte. Aventajan en 1,6 puntos al PSOE (el segundo con 22,4%), y hasta 13 con el PP (el tercero, con 10,9%). El partido de extrema derecha también se impone en las horquillas de jóvenes menos jóvenes, 25 a 34 años (25,9%) y de 35 a 44 (23,8%).

Donde tienen los de Abascal sus peores datos es entre los españoles de 55 a 64 y mayores de 65 años (12,7% y 8,9%, respectivamente), donde el PP obtiene las mayores ventajas sobre su competidor directo. Vox se impone a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las edades.

Los abstencionistas, indecisos y quienes hoy votarían en blanco o nulo se sitúan por encima del 20% en todas las franjas de edad, salvo entre los mayores de 55.

Este sondeo hay que entenderlo en su contexto: sae realizó entre los pasados 26 y 28 de septiembre, días en los que el PP anunció una hoja de ruta sobre inmigración, más escorada aún a la derecha, además de nuevas protestas por la gestión de la DANA en Valencia por el popular Carlos Mazón y el choque con el Gobierno (PSOE y Sumar) por las medidas contra Israel y el apoyo a Gaza, la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato y las primeras citaciones a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

El sentimiento sobre Gaza

El sondeo tiene, además, una separata sobre el sentimiento de los españoles sobre la ofensiva de Israel en Gaza. Un 56,7% de los encuestados cree que la guerra debe considerarse genocidio, directamente, una aplastante mayoría frente a un debate político candente. Un 18,1% más no lo considera como tal pero sí cree que el ejército israelí está perpetrando un grave crimen de guerra.

Casi la totalidad de los votantes de izquierdas (especialmente los de PSOE y Sumar) aprecian que hay un genocidio en marcha contra la población palestina, un debate que genera más división entre los simpatizantes del PP y Vox. No obstante, algo más de una cuarta parte de los votantes de la ultraderecha consideran que la guerra es una respuesta militar legítima a los ataques del 7 de octubre de 2023, detalla la Cadena SER.

El trabajo de 40dB. refleja un apoyo mayoritario a las medidas aprobadas por el Gobierno de España en relación a Gaza. Un 64,9% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con la restricción de entrada en España de personas implicadas en crímenes de guerra en Gaza.

Casi 6 de cada 10 respalda la ampliación de la ayuda española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA) y un 58,7% está muy o bastante de acuerdo con el embargo permanente de armas a Israel. El electorado de Vox es especialmente crítico con estas dos últimas medidas.