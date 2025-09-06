PSOE y Sumar negocian aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

Manifestación en Madrid para denunciar "el genocidio en Palestina" y el comercio de armas con Israel.

Los socios del Gobierno del PSOE y Sumar se encuentran negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes, día 9, según han confirmado a EFE varias fuentes gubernamentales. El objetivo es aumentar las sanciones y la presión internacional, tal y como recoge Cadena SER, aunque el detalle de las propuestas aún no se ha cerrado.

Además, según recoge la misma cadena, se está barajando la posibilidad de convertir en Real Decreto la Proposición de Ley que Sumar presentó el curso pasado en el Congreso para aplicar un embargo total de armas a Israel. En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, propuso a la Unión Europea limitar los intercambios comerciales y el diálogo con Israel.

Esta negociación llega después de que el partido de Yolanda Díaz plantease el pasado jueves al PSOE una batería de medidas contra Israel para acabar con el "genocidio" en Gaza, entre las que destacan declarar a Netanyahu como persona non grata o aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional?" Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo (de armas", criticaba en declaraciones a medios este sábado la líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, quien ha calificado la situación como un "genocidio".

Cabe destacar que los cinco ministros de Sumar plantearon el pasado jueves a sus socios de Gobierno del PSOE más medidas, entre ellas la retirada de la embajadora española en Israel, la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar del país, o impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino Israel.

