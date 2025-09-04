Las 5 medidas que Sumar reclama al PSOE para presionar a Israel: retirada de embajadora o sanción a Netanyahu

Sumar continúa presionando en el seno de la coalición para que se establezcan más medidas de presión contra el Gobierno de Israel, cuya campaña militar sobre la Franja de Gaza ya ha superado las 63.500 víctimas palestinas. Según adelanta la Cadena SER, han puesto sobre la mesa del Ejecutivo de coalición un total de 5 medidas que van en ese sentido y que reclaman al PSOE. Y una de ellas contempla sancionar al propio Benjamin Netanyahu y a los más radicales de su gabinete.

En este sentido, la formación magenta apuesta por la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, además de suscribir la Declaración del Grupo de La Haya -acuerdo impulsado por países del sur global para presionar a Tel Aviv- con el objetivo de respaldar con esa base las eventuales medidas que se tomen contra Israel. Y con el foco puesto en materia del suministro de armas al Estado judío.

Precisamente, y según la mencionada información, Sumar vuelve a centrar el foco en el armamento al recordar que debe aprobarse inmediatamente la Proposición de Ley conjunta que reforma el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso con nuevas figuras legales, como el embargo, que con esta futura norma se dotaría de articulado jurídico.

A mayores, y en sintonía con ese embargo, se exigen inspecciones y vigilancia en aeropuertos y puertos de cargamentos que vengan (o vayan) de países afectados por esa medida y que esas instalaciones no puedan utilizarse en ningún caso para el tránsito de armas con origen o destino al Estado hebreo -es decir, de forma reconocida-. También que se cree una garantía de no acceso a contratos de armamento con Israel.

Cabe recordar que uno de los grandes problemas que se dieron para romper contratos de armamento con empresas israelíes son las consecuencias legales del incumplimiento contractual que implica, de ahí la necesidad de contar con herramientas reconocidas y avaladas por la legislación-.

Sanciones directas a Netanyahu, Katz, Ben Gvir y Smotrich: las 5 medidas de Sumar contra Israel

Por otro lado, los de Yolanda Díaz también reclaman sanciones directas a integrantes del Gobierno de coalición israelí. En primer lugar, piden que se sancione al propio Netanyahu, pero también a otro rostro conocido en los enfrentamientos del Ejecutivo israelí con el español. Uno de ellos es Israel Katz, anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores que publicó vídeos de sevillanas e imágenes del secuestro de rehenes por parte de Hamás el 7-O cuando España anunció que reconoció el Estado palestino. Hoy en día es el ministro de Defensa que dirige la segunda fase de la Operación Carros de Gedeón por la que buscan expulsar a un millón de civiles de la Ciudad de Gaza.

Los otros dos ministros para los que Sumar pide sanción corresponden al ala ultra y extremista en la que se apoya Netanyahu desde hace años para sostener a su Gobierno. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien también ocupaba otra cartera -Patrimonio- antes de la ruptura en enero que puso contra la cuerdas al primer ministro y líder del Likud, forzándole a meterles de nuevo en el Ejectuvo, pero con más poder.

Además de ser conocido por sus constantes provocaciones yendo a rezar y soltar proclamas sionistas a la Mezquita de las Oraciones -lugar sagrado para el islam-, es la misma persona que ha amenazado a los integrantes de la Flotilla de la Libertad que zarpó hace días desde Barcelona. Les ha advertido de que les tratarán como terroristas, deslizando que volverán a interceptarles en aguas internacionales en una nueva violación del derecho internacional.

El último de ellos es Belazel Smotrich, actual ministro de Finanzas, pero también un conocido colono que reclama ocupar militarmente Gaza. Su última medida estrella política ha sido desenterrar un plan de expansión de colonias israelíes en la Cisjordania ocupada -donde no existe Hamás-, en la zona E1, con el objetivo de establecer un tapón que impida la comunicación entre las grandes ciudades palestinas y la capital en Jerusalén Este. Ha dicho abiertamente que quiere que Netanyahu pase a la historia como el primer ministro que garantizó que nunca haya un Estado palestino.

