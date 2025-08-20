¿Puede obligarme un comercio a pagar con tarjeta si solo tengo o quiero usar efectivo?

¿Puede un establecimiento o comercio obligarte a pagar con tarjeta si solo tienes o quieres hacerlo en efectivo? La respuesta es no. De hecho, según ha informado esta mañana El Mundo, el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy ha comenzado a sancionar a las empresas que actúan así, algo que ha podido confirmar el El HuffPost.

Según ha podido saber este periódico tras consultar fuentes del Ministerio, el rechazo a cobrar en efectivo "es un incumplimiento directamente considerado infracción leve en la normativa de Consumo". En concreto, los establecimientos que obliguen a utilizar tarjeta estarían incumpliendo el artículo 47.1, según el cual se considera infracción leve "la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal".

De esta manera, con la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entró en vigor en 2022, "ya no se puede impedir" pagar en metálico "en ningún local". Las sanciones, además, pueden oscilar entre los 100 y los 10.000 euros, "pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido".

Aunque desde el Ministerio de Bustinduy no pueden hacer pública la información concreta sobre los establecimientos que ya han sido sancionados, sí confirman que sectores como el del transporte aéreo están entre las empresas multadas.

Por lo tanto, no, no es posible obligar a nadie a pagar con tarjeta, por mucho que este sea ahora el método que más terreno gana a la hora de efectuar los cobros, sobre todo tras la pandemia. Según un informe del Banco de España, en el último año los pagos con tarjeta han pasado del 28% al 32%, mientras que los pagos en efectivo están a la baja.

Multas millonarias a aerolíneas de bajo coste

En 2024, el Ministerio de Consumo impuso sanciones millonarias contra seis aerolíneas de bajo coste por supuestas prácticas abusivas, unas multas por ahora paralizadas por la Justicia tras ser recurridas por las empresas multadas, entre las que se encuentran Ryanair, Vueling, EasyJet, Norgewian o Volotea. Solo la multa impuesta a Ryanair asciende a más de 100 millones de euros.