Puente avanza que la línea Madrid-Sevilla de la alta velocidad podría reabrir en las próximas horas

Un par de trenes AVE, detenidos en la estación de Sevilla-Santa Justa, en una imagen de archivo.

La línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Sevilla podría retomar las operaciones entre mañana, martes, y el miércoles, una vez que han finalizado los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos, ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Precisamente el miércoles se cumple un mes del accidente, aunque en este tiempo, los trabajos de reparación de la vía se han visto afectados por la cadena de temporales que han azotado la península y han dificultado las labores.

Las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) ya tienen disponible en sus webs la venta de billetes entre Madrid y Sevilla para viajar a partir del martes.

La línea ferroviaria se encuentra suspendida desde el accidente del pasado 18 de enero y desde el 28 de enero los técnicos de Adif trabajaban en la reapertura del servicio, aunque el temporal que azotó Andalucía retrasó los trabajos porque algunas operaciones no se pueden hacer con lluvia.

En este mes tras el accidente, sólo se podía llegar por AVE (Renfe) desde Madrid a Villanueva de Córdoba, punto en el que los viajeros eran trasladados en autobús hasta Córdoba capital, para retomar allí la línea de alta velocidad hasta Sevilla.

Renfe es la única operadora que había habilitado un servicio alternativo de transporte.