Los vecinos de Grazalema regresan a casa de forma "paulatina" tras la autorización de la Junta de Andalucía

La normalidad empieza a abrirse paso en Grazalema después de unas semanas marcadas por la llegada de un tren de borrascas a la península, principalmente tras el paso de Leonardo por el sur del país, que obligó a todos los vecinos del municipio a abandonar sus casas de manera urgente.

Esta medida histórica se tomó tras la observación de la situación geológica del municipio, que fue el epicentro de la borrasca y "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos", según se trasladó a los mismos, teniendo en cuenta que se trataron de precipitaciones sin precedentes en la zona.

Por suerte para todos ellos, este lunes la Junta de Andalucía ha autorizado el regreso "ordenado y paulatino" de la mayoría de los vecinos que habían sido desalojados el pasado 5 de febrero, como medida preventiva ante los efectos de las lluvias intensas de las últimas semanas.

En concreto, pueden volver a sus casas los vecinos de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz y ha confirmado posteriormente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante los medios. El resto permanecerá, por el momento, a la espera de nuevas evaluaciones técnicas.

Un retorno progresivo tras días de incertidumbre

La decisión llega después de que los técnicos hayan evaluado la situación sobre el terreno. Las lluvias asociadas a la reciente borrasca -que ha dejado acumulados muy elevados en distintos puntos de Andalucía- obligaron a activar desalojos preventivos en este municipio de la Sierra de Cádiz, históricamente acostumbrado a precipitaciones abundantes pero especialmente vulnerable cuando se encadenan varios frentes intensos.

El regreso no será inmediato ni masivo. La Junta ha subrayado que se trata de una vuelta escalonada, organizada para garantizar la seguridad y evitar riesgos añadidos en calles o viviendas que hayan podido verse afectadas por desprendimientos, filtraciones o acumulación de agua. Según informó el mandatario andaluz, el retorno se hará con "medios propios" y con apoyo del Plan de Emergencia para las personas vulnerables y con necesidades especiales.

El dispositivo de apoyo contempla atención específica para mayores, personas con movilidad reducida o familias que requieran asistencia adicional para acceder de nuevo a sus casas en condiciones de seguridad.

El objetivo es asegurar que cada inmueble reúne las condiciones adecuadas antes de permitir la vuelta definitiva de sus ocupantes. En este tipo de episodios, los daños no siempre son visibles a simple vista, por lo que las inspecciones resultan clave para prevenir incidentes posteriores.