Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Loles León hace esta confesión sobre lo que le pasó en 'MasterChef'
Virales
Virales

Loles León hace esta confesión sobre lo que le pasó en 'MasterChef'

La actriz ha protagonizado el último programa de 'Lo de Évole'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Loles León en 'MasterChef'.
Loles León en 'MasterChef'.TVE

La actriz Loles León ha sido la protagonista de la entrega de este domingo de Lo de Évole, el programa que conduce Jordi Évol en laSexta y que en esta temporada ha entrevistado a Manuel Carrasco, Alba Flores e Iñaki Urdangarín. 

Durante la entrevista han ido a la pescadería del mercado en el que compra León y, ahí a raíz de un comentario de la actriz, han acabado recordando su paso por el talent culinario de TVE MasterChef

Todo ha comenzado con la protagonista diciendo que ella quería galeras para hacer un fumet y no había. "Le metí unas cigalas así de grandes, carabineros... Que el fumet valía 1.000 euros lo menos", ha bromeado.

Entonces León ha recordado que quedó tercera: "Yo sé cocinar, lo que pasa es que no hacía florituras. La presentación tampoco era muy estupenda. Me decían que algunos platos no los iban a probar, lo probaba yo y decía qué estaban bueno. Luego lo probaban y decían 'es que está buenísimo'"

Ahí ha sido cuando la actriz ha hablado de cómo es la grabación del programa: "Allí no hay nada fuera de cámaras, todo te lo graban, es como un Gran Hermano porque luego había cosas que decía que pensaba que lo había dicho off the record y resulta que lo ponían". 

"Es un reality, si criticabas o algo, todo te lo pillaban y te lo ponían... Y yo rajo siempre", ha rematado León. 

El motivo por el que entró

León también ha confesado el motivo por el que aceptó ir a MasterChef. Este no es otro que un mero asunto económico. 

"Voy a MasterChef, que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas. Todos tenemos nuestras mochilas, tenemos a nuestro cargo gente, negocios, hipotecas, hijos, padres que hay que ayudar. Es como esta película que no me viene bien, pero si me van a pagar lo que les pido la hago", ha asegurado la actriz. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales