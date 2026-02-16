Loles León hace esta confesión sobre lo que le pasó en 'MasterChef'

La actriz Loles León ha sido la protagonista de la entrega de este domingo de Lo de Évole, el programa que conduce Jordi Évol en laSexta y que en esta temporada ha entrevistado a Manuel Carrasco, Alba Flores e Iñaki Urdangarín.

Durante la entrevista han ido a la pescadería del mercado en el que compra León y, ahí a raíz de un comentario de la actriz, han acabado recordando su paso por el talent culinario de TVE MasterChef.

Todo ha comenzado con la protagonista diciendo que ella quería galeras para hacer un fumet y no había. "Le metí unas cigalas así de grandes, carabineros... Que el fumet valía 1.000 euros lo menos", ha bromeado.

Entonces León ha recordado que quedó tercera: "Yo sé cocinar, lo que pasa es que no hacía florituras. La presentación tampoco era muy estupenda. Me decían que algunos platos no los iban a probar, lo probaba yo y decía qué estaban bueno. Luego lo probaban y decían 'es que está buenísimo'"

Ahí ha sido cuando la actriz ha hablado de cómo es la grabación del programa: "Allí no hay nada fuera de cámaras, todo te lo graban, es como un Gran Hermano porque luego había cosas que decía que pensaba que lo había dicho off the record y resulta que lo ponían".

"Es un reality, si criticabas o algo, todo te lo pillaban y te lo ponían... Y yo rajo siempre", ha rematado León.

El motivo por el que entró

León también ha confesado el motivo por el que aceptó ir a MasterChef. Este no es otro que un mero asunto económico.

"Voy a MasterChef, que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas. Todos tenemos nuestras mochilas, tenemos a nuestro cargo gente, negocios, hipotecas, hijos, padres que hay que ayudar. Es como esta película que no me viene bien, pero si me van a pagar lo que les pido la hago", ha asegurado la actriz.