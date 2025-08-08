Puigdemont se pronuncia un año después de su huida: "Si me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es hacer lo contrario"

El presidente de Junts y expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se ha pronunciado a través de redes sociales precisamente este viernes, donde se cumple un año de que se presentara en Barcelona y se desvaneciera después de dar un discurso. Además ha recalcado que se cumplirán ocho años desde que está "en el exilio, mal que les pese a algunos", y ha enfatizado en que "si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario".

