Puigdemont se pronuncia un año después de su huida: "Si me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es hacer lo contrario"
El expresident de la Generalitat se ha pronunciado en redes sociales un año después de que se presentara en Barcelona y huyera de las autoridades. 

Diego Alonso Peña
El presidente de Junts y expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se ha pronunciado a través de redes sociales precisamente este viernes, donde se cumple un año de que se presentara en Barcelona y se desvaneciera después de dar un discurso. Además ha recalcado que se cumplirán ocho años desde que está "en el exilio, mal que les pese a algunos", y ha enfatizado en que "si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario".

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña es redactor de política en El HuffPost y graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Durante su trayectoria ha pasado por las redacciones de 'El Confidencial', 'elDiario.es' o 'Redacción Médica'.