Registrada la demanda de conciliación de Juan Carlos I y Revilla para evitar el juicio

El decanato de los juzgados de Santander ha registrado este viernes la demanda de acto de conciliación, presentada por la abogada del rey emérito contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, para tratar de evitar que haya juicio.

Así lo ha comunicado en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que precisa que esa demanda recae en el Juzgado de Primera Instancia número 13 por turno.

Una vez el asunto llegue al órgano judicial, el juzgado tendrá que resolver sobre su admisión y, en su caso, señalar día para celebrar el acto de conciliación solicitado.

Según el TSJC, el escrito de conciliación llegó el pasado martes, a las 11:30 horas, aunque su registro se ha producido hoy debido a que la entrada en vigor ayer de la Ley Orgánica 1/25 de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia "ha generado una entrada extraordinaria de demandas civiles, del orden de quinientas cada día, lo que ha dificultado el trabajo de la oficina del Decanato".

Esa comparecencia ha sido solicitado por la letrada del rey emérito, pero a ella no tienen por qué acudir ni Juan Carlos de Borbón ni Revilla, sino sus representantes legales.

Si no hay comparecencia de alguna de las partes o no se produce el acuerdo, el letrado de la Administración de Justicia determinará que no ha habido esa avenencia en una acta, como paso previo a la interposición efectiva de la demanda y al juicio.

La abogada del rey emérito anunció esta semana una demanda contra Revilla por "expresiones calumniosas e injuriosas" vertidas por el expresidente contra Juan Carlos de Borbón en medios de comunicación desde mayo de 2022 a enero de 2025.

El rey emérito reclama a Revilla la rectificación de manera pública y por los mismos medios de sus manifestaciones y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados, que, de serle abonados, serán donados a Cáritas.

Por su parte, Revilla afirmó que le parecía "injusto, incluso mezquino, que un inviolable demande a un ciudadano de a pie sabiendo además que a él no le puedes hacer nada".