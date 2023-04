Rocío Monasterio se planta delante de una sede de Podemos y empieza a hacer esta pregunta a los vecinos

La representante de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha desplazado al madrileño barrio del Pilar para grabar un vídeo que está siendo muy comentado delante de la sede local de Unidas Podemos.

"Que hable la mayoría", comienza diciendo mientras lee los lemas de campañas de la formación morada. Después, muestra su extrañeza por el hecho de que estuviera cerrada siendo el mediodía.

"¿Estos abren a alguna hora? Las 13.30 y aquí no hay nadie", se pregunta en voz alta con una sonrisa la dirigente ultraderechista, que en ese momento empieza a preguntar a varios de los vecinos que se encuentra.

Una primera mujer le confirma que ese local está cerrado y que no abre. "¿Lo de trabajar no, no?", reacciona Monasterio, mostrando irónicamente su satisfacción.

Otra pareja le dice que el local de Podemos "no abre casi nunca". De nuevo, ella vuelve a hacer el mismo comentario: "Lo de trabajar como que no".

El vídeo está dando que hablar en redes sociales y ha generado multitud de comentarios y reacciones.