Rocío Monasterio rompe en directo el cartel de su polémica campaña contra los menas

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a valerse de los menores extranjeros no acompañados para hacer de nuevo propaganda política durante el debate electoral autonómico en el que ha participado este martes junto al resto de candidatos a la presidencia de la región.

La dirigente de Vox ha roto delante de la cámara la polémica campaña de su formación con carteles que señalaban el dinero mensual que se destinaba a un mena en Madrid en comparación con la pensión de una jubilada. "Tenemos negacionistas de que exista un problema de inseguridad. Me equivoqué cuando dije que cada mena nos costaba 4.700 euros al mes. No era verdad. Resulta que en Madrid cada mena nos cuesta 6.400 euros al mes. Y luego nos dicen que no hay ayudas para el logopeda, para educación...", ha dicho mientras rompía el cartel.

La intervención de Monasterio ha generado la indignación de la candidata de Más Madrid, Mónica García; el candidato del PSOE, Juan Lobato; o la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto. "Son personas y hay que respetarlas. ¡Qué falta de sensibilidad! Yo reivindico la dignidad de la sociedad madrileña que acoge. Somos gente demócrata y con convicciones sociales", ha dicho Lobato para 'aplacar' el razonamiento de Monasterio.

Vox presentó en la campaña de las elecciones de mayo de 2021 un cartel donde cargaba contra los menores migrantes con datos manipulados. La Fiscalía de Madrid abrió una investigación para determinar si dicho cartel electoral constituía un delito de odio aunque la Audiencia Provincial de Madrid lo avaló al situarlo en el marco de la campaña electoral del 4M en Madrid y al considerar que dichos menores "representan un evidente problema social y político".