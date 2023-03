No, Roma Gallardo, por ahora, te sigues llamando Alfonso: la verdad sobre los cambios de sexo con la 'ley Trans'

"Acabo de llegar del registro, de solicitar mi cambio de sexo, y legalmente ya soy mujer". Sonriente y con un pasaporte y diversos folios en la mano, un joven anuncia en TikTok que se ha cambiado de sexo, supuestamente gracias a la recientemente aprobada ley Trans, que permite la libre autodeterminación de género.

"No lo dudé", indicaba el 'youtuber' Roma Gallardo al programa Horizonte de Cuatro, presentado por Iker Jiménez, "yo como mujer, como una persona que se ve reconocida a sí misma como una mujer, quiere que el Estado se le reconozca así, fui al Registro Civil y solicité los trámites para mi cambio de sexo". Algunos medios se hicieron eco de esta entrevista y comenzaron a referirse a Gallardo, cuyo nombre real es Alfonso, como mujer.

Sin embargo, ni el joven tiktoker del primer ejemplo ni el propio Gallardo han logrado todavía cambiarse de sexo porque, por ley, es imposible que lo hayan hecho desde que entró en vigor la norma, el pasado 2 de marzo.

Así lo corroboran fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por El HuffPost, que recuerdan que la ley establece un plazo de cuatro meses para poder completar el proceso legal de cambio de sexo en el registro.

Esto es lo que dice textualmente la norma en el artículo 44.8, en el que se regula el procedimiento de cambio de sexo en el registro:

"En el plazo máximo de tres meses desde la comparecencia inicial reiterando la solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión".

Como indican en Igualdad, esta primera cita en la que se solicita el cambio de sexo registral, a la persona interesada se le informa de los efectos jurídicos de dicho cambio, se le aporta información y documentación sobre los recursos que tiene a su alcance para completar todo el tránsito a nivel social y se le cita para una segunda comparecencia, tres meses después, en la que se debe ratificar lo que se ha dicho en la primera cita.

Una vez que en esa segunda comparecencia se ratifica lo solicitado en la primera, hay otro plazo de un mes en el que la administración evalúa y ratifica la petición. Si se le da el visto bueno, la persona que haya hecho la solicitud deberá completar el cambio de sexo registral en el resto de su documentación (DNI, carné de conducir, etc.).

"Es muy sencillo, súper sencillo, sólo necesitas llevar tu DNI y tener la voluntad. No te piden nada más. Te pueden pedir el certificado de empadronamiento o de nacimiento. No te preguntan nada, no te ponen en duda nada, no te ponen ninguna traba. Rellenar unos datos, hacer lo que te vayan diciendo de cómo se hace este trámite", explicó Gallardo en el programa.

Algo que en Igualdad ratifican. "La autodeterminación de la persona no se pone en cuestión, no hay nadie que pueda evaluar la identidad sexual de la persona más allá de la persona", indican. Precisamente, aseveran, ese es uno de los logros de la norma.

Sin embargo, critican este tipo de declaraciones públicas de personas que aseguran haberse cambiado ya de sexo, algo que tildan de "mentira" por los plazos ya mencionados. Un bulo que, aseguran, busca hacer "ruido" para "salpicar a la ley".

"Es una parte más de la serie de ataques que están sufriendo las leyes feministas del Ministerio. Es una tormenta en un vaso de agua. Se está intentando dañar la imagen del Gobierno y del Ministerio y no tiene más recorrido", añaden.

¿Y los papeles que aparecen enseñando algunos en sus redes? "Pueden estar enseñando la cita del registro o que han ido a la primera comparecencia", responden en el Ministerio, que recuerdan que "habrá que esperar a que ratifiquen" su decisión de cambiar de sexo registral. En ningún caso, insisten, están enseñando un papel que ratifique el cambio definitivo.

En todo caso, consideran que la mayoría lo hace "para llevarse los 15 minutos de fama" y no por convicción e insisten en que el cambio de sexo registral implica un cambio registral a todos los niveles documentales.

¿Fraude de ley?

Sobre si puede suponer un fraude de ley, desde Igualdad no creen que sea así salvo que se busque un beneficio particular, por ejemplo, "si se prueba que detrás de ese cambio no hay otra cosa que acceder a unas oposiciones".

En la entrevista en Cuatro, Gallardo sí que dijo que iba a tener acceso a algunos beneficios. Respecto a este asunto, la ley también es clara:

"La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique la mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin que haya lugar a su reintegro o devolución".

Con la alusión a las oposiciones, desde Igualdad hacen referencia al caso que se ha conocido hace unos días de un aspirante a policía en Torrelodones (Madrid) que ha alegado estar en proceso de transición para realizar las pruebas femeninas.

En este caso, como explica el diario El País, se trata de un hombre que se ha acogido, no a la norma estatal, sino a la autonómica de la Comunidad de Madrid, que también recoge la autodeterminación de género (fue aprobada en 2016 por el Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes, del PP).

Sin embargo, indica este rotativo, el aspirante no ha presentado el documento acreditativo de cambio de sexo registral, sólo un acta notarial indicando que quería ser registrado como mujer transexual, pero varios medios afirman que ni siquiera consta que certificara la inscripción de su cambio de sexo en el Registro Civil.

En Igualdad remarcan que para que hubiera fraude de ley tendría que retractarse de su cambio de sexo una vez logrado su objetivo. En ese caso, ya se podría presentar una denuncia por supuesto fraude.