Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rufián, al ser preguntado por una posible vuelta del rey emérito a España: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"
Política
Política

Rufián, al ser preguntado por una posible vuelta del rey emérito a España: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

Para el portavoz de ERC, la desclasificación de documentos del 23-F suponen "un salseo que todo el mundo podía sospechar".

Elena Santos
Elena Santos
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al inicio de la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al inicio de la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso.EFE

No han pasado ni 24 horas de la desclasificación de documentos del 23-F y ya son varias las voces que han salido a pronunciarse sobre una posible vuelta del rey emérito a España

"Los documentos deben reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que regresase a España", ha pedido este jueves el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El Partido Comunista de España ve, sin embargo, una "operación de blanqueo" de la figura de Juan Carlos I con la revelación de los documentos secretos. 

Preguntado por su opinión en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, la ha dejado bien clara: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro".

Para Rufián, la desclasificación de los documentos sólo ha supuesto "un salseo que todo el mundo podía sospechar", como recoge Europa Press. "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas", ha apostillado.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política