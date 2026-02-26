Rufián, al ser preguntado por una posible vuelta del rey emérito a España: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al inicio de la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso.

No han pasado ni 24 horas de la desclasificación de documentos del 23-F y ya son varias las voces que han salido a pronunciarse sobre una posible vuelta del rey emérito a España

"Los documentos deben reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que regresase a España", ha pedido este jueves el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El Partido Comunista de España ve, sin embargo, una "operación de blanqueo" de la figura de Juan Carlos I con la revelación de los documentos secretos.

Preguntado por su opinión en los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, la ha dejado bien clara: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro".

Para Rufián, la desclasificación de los documentos sólo ha supuesto "un salseo que todo el mundo podía sospechar", como recoge Europa Press. "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas", ha apostillado.