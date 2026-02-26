Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Papa León XIV intervendrá ante las Cortes Generales el próximo 8 de junio dentro de su visita a España
Política
Política

El Papa León XIV intervendrá ante las Cortes Generales el próximo 8 de junio dentro de su visita a España

Sigue así a otras figuras que ya lo hicieron en su visita oficial, como el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, o los presidentes de Francia y Portugal, entre otros. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El papa León XIV preside una misa por el difunto papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, el 3 de noviembre de 2025.
El papa León XIV preside una misa por el difunto papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, el 3 de noviembre de 2025.Maria Grazia Picciarella / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

El Papa León XIV pronunciará, por primera vez, un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles. Lo hará en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales que se celebrará el próximo 8 de junio en el hemiciclo, según ha acorado el Vaticano y el Congreso. 

-Noticia de última hora-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política