El 69% de los españoles considera que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer, según el CIS

La prostitución es violencia contra la mujer. Así lo respalda hasta un 69% de la población española según una encuesta publicada este jueves elaborada por el Ministerio de Igualdad en respaldo con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, en el documento señalan que hasta el 75% de las mujeres tienen la misma posición.

Por otro lado, de los datos de la encuesta elaborado por el equipo de la ministra Ana Redondo también reflejan que al 63 % de la población le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un rechazo que es más elevado entre las mujeres, situándose en el 71,1 % en su caso.

Del mismo modo, existe una clara oposición de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2 % que afirman no tener ninguna disposición a ello.

El estudio, realizado a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha elaborado a partir de 10.019 entrevistas a población de 16 o más años para analizar las percepciones sociales sobre la pornografía y la prostitución.