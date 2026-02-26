Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dimite el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein
Economía
Economía

Dimite el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein

La organización ha confirmado su salida depués de ocho años dentro de la misma. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Borge Brende en una imagen de archivo
Borge Brende en una imagen de archivodpa/picture alliance via Getty Images

El presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende (1965), ha anunciado este jueves su dimisión por sus vínculos con el pederasta fallecido Jeffrey Epstein. Su despedida como Presidente y miembro del Consejo de Administración del Foro Económico Mundial se produce tras ocho años de trabajo dentro del grupo, que también ha confirmado su salida. 

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Economía