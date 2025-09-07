Salvador Illa asegura que "no habrá normalidad" hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato

"No habrá normalidad". Así ha calificado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista en el diario La Vanguardia la situación que viven el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el dirigente de ERC, Oriol Junqueras. "Hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato no habrá normalidad", ha defendido.

Al ser preguntado por ello, ha reconocido que "hasta que eso pase y hasta que Oriol Junqueras se pueda presentar a unas elecciones". "Hasta que la ley de Amnistía sea efectiva y se pueda desplegar. Hablamos de dirigentes políticos relevantes en Cataluña por el papel activo que hoy juegan, con formaciones como ERC o Junts", ha destacado.

"Uno no se puede presentar a unas elecciones y el otro sí puede presentarse, pero no ejercer su actividad política en Cataluña. El Congreso decidió que pueden ejercer con plenitud su tarea y quiero que lo hagan", ha explicado.

Illa también ha defendido que tiene que ser "discreto" sobre "el contenido de la conversación" que mantuvo con Puigdemont hace unos días. "Solo le puedo decir que lo que le dije, lo hice de forma convencida. Y fue una reunión con mucha cortesía. Es un paso adelante importante", ha añadido.

El presidente de la Generalitat ha defendido que "no había hecho una anticipación de cómo podría ir" el encuentro, pero que él salió satisfecho. "A partir de aquí, a nadie se le escapa que tenemos planteamientos políticos muy alejados en algunas cuestiones, incluso en algunos temas son antagónicos", ha razonado.

"Pero eso no nos tiene que impedir el diálogo y tener una reunión con el respeto que merece a una persona que ha presidido Cataluña y que tiene un papel activo como máximo responsable de una formación que es el segundo grupo parlamentario", ha añadido.

Illa también ha explicado que él puede tener "puntos de entendimiento" con Junts, pero tiene "un acuerdo de investidura con ERC y los Comuns que cumpliré". "Más allá de eso, comparto con ellos una visión de entre izquierda y progresista", ha matizado.