Puigdemont tras su reunión con Salvador Illa en Bruselas: "No vivimos en una situación de normalidad"

Carles Puigdemont hoy en Bruselas en su reunión con el líder del PSC y president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha asegurado que la reunión que ha mantenido este martes en Bruselas con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha servido para dejar claro "que no vivimos en una situación de normalidad".

Puigdemont e Illa se han reunido durante aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, en el que ha sido el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

"Esta tarde me ha recibido el president Salvador Illa en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea. Le agradezco la amabilidad y la conversación. En situación de normalidad democrática, esta reunión se tendría que haber producido hace muchos meses, y no en Bruselas. sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Cataluña", ha señalado Puigdemont en un mensaje en X.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado tras la reunión que "el diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando" y que el encuentro de hoy "es un buen ejemplo".

Con el encuentro de hoy, el presidente de la Generalitat ha culminado la ronda de contactos que ha mantenido con sus predecesores desde su investidura: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès, todos ellos el año pasado.

Ninguno de los dos políticos ha hecho declaraciones ni al principio ni al término del encuentro, por lo que no ha trascendido por ahora el contenido de la conversación.

La reunión se ha producido meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado la ley de amnistía, de la que todavía no se ha beneficiado Puigdemont. "Hoy ha quedado claro que no vivimos en una situación de normalidad", ha apuntado.