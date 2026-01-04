Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sánchez defiende en una carta a la militancia que no renunciará a terminar esta legislatura: "Nuestro modelo funciona"
China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
Política
"Ahora, más que nunca en todos estos años, es momento de mostrar compromiso
y coraje. No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado
limpiamente en las urnas", ha asegurado en el escrito.

Pedro Sánchez, en La Moncloa
Pedro Sánchez, en La Moncloa

"No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima". Así ha defendido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una nueva carta a su militancia, la importancia de no terminar con la legislatura.

"En España, algunos progresistas han comprado esta narrativa y se han entregado a la nostalgia y la derrota. Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda sólo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla", ha razonado.

Sánchez ha reconocido que respeta los argumentos, pero no los comparte. "Es más, los rechazo plenamente. Y lo hago no porque niegue la realidad, sino porque estoy convencido de que el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando", ha añadido.

"La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad, así como el sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina, nos recuerdan cuan importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos"; ha expuesto.

"Afrontamos el 2026 cargados de energía"

"Pese a la dificultad del momento, quiero que sepas que mantenemos firmes nuestras convicciones. Que afrontamos el 2026 cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre. Y que no vamos a cejar en el empeño. Seguiremos adelante. Y lo haremos por tres motivos que me gustaría compartir contigo", ha destacado.

Sánchez ha justificado las razones en tres puntos:

  1. El primero, es que los resultados nos avalan. En estos últimos siete años, hemos cosechado los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales de la historia democrática de España. Hemos logrado paz social y cohesión territorial. Los datos son innegables. Nuestro modelo funciona.
  2. El segundo motivo que nos anima a continuar con más fuerza es nuestraresponsabilidad global. España se ha convertido en el mayor contrapeso queexiste en Europa al avance de la internacional ultraderechista.
  3. El tercer y último motivo que nos anima es aquello que el socialista alemán ErnstBloch llamó en 1947 “el principio de la esperanza”. Los progresistas tenemos eldeber moral de luchar por el progreso especialmente cuando el progreso está enpeligro

Sánchez ha pedido a su militancia "mostrar compromiso y coraje, más que nunca en todos estos años". "No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima. No renunciaremos a ser un referente de esperanza para todos los europeos progresistas", ha advertido.

Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Carta a la militancia 2026 de Pedro Sánchez

Sergio Coto
