Este tuit de Sánchez sobre Venezuela está siendo objeto de halagos fuera de España: le definen con cinco palabras tremendas

Foto de archivo de Pedro Sánchez, junto al tuit que ha puesto sobre la situación en Venezuela.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado muy clara su postura y la del Ejecutivo central respecto al ataque de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Lo ha hecho con un mensaje que está siendo compartido por algunos expertos en relaciones internacionales fuera de España.

"España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", ha señalado en un tuit publicado este sábado.

Sánchez ha sido uno de los pocos líderes internacionales que ha elevado la voz contra la acción de EEUU y considera que el paso adoptado este sábado por el Gobierno de Donald Trump puede sentar un peligroso precedente.

"Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada", ha asegurado en el mensaje.

Motivo de halagos fuera de España

El mensaje de Sánchez se ha producido tan sólo horas después de que hiciera un llamamiento a la "desescalada" y "responsabilidad". "El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos", aseguró el presidente, quien ha subrayado que "hay que respetar el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Pero las palabras del presidente español han llegado fuera de España y algunos expertos en relaciones internacionales se han deshecho en halagos por su postura y le han descrito con cinco palabras impensables de ver en la Península.

Nathalie Tocci, politóloga italiana experta en relaciones internacionales, directora del Istituto Affari Internazionali (IAI) y profesora en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, ha definido a Sánchez con cinco palabras tremendas: "La brújula moral de Europa".

Y no ha sido la única reacción similar al mensaje de Pedro Sánchez fuera de España. Bruno Maçães, geopolítico, escritor y fue secretario de Estado para Asuntos Europeos en Portugal entre los años 2013 y 2015, también lo ha compartido, junto a una frase a modo de reflexión sobre el papel del presidente del Gobierno. "El único político europeo que no está paralizado por el miedo", ha razonado.

El único político europeo que no está paralizado por el miedo

Jeremy Cliffe, periodista británico y analista de política internacional, también ha compartido el tuit. "No es la primera vez que, mientras otros líderes europeos se lamentan por Trump, el español Sánchez marca un límite. Una postura que cada vez parece más sensata (más *realista*) con el paso del tiempo", ha defendido.

Una postura que cada vez parece más sensata (más realista) con el paso del tiempo

El periodista alemán de Der Spiegel, Steffen Lüdke, también ha reaccionado al tuit, asegurando que "Europa se enfrenta a una disyuntiva". "Condenar el cambio de régimen de Trump y respetar el derecho internacional (y, por ende, los principios que la agresora Rusia viola en Ucrania) o mantener la vaguedad por miedo a Trump. Merz, Macron y Starmer optan por esta última opción; Sánchez, no", ha expuesto.