Sánchez, a Feijóo: "Usted es para la política española lo mismo que la criptomoneda de Milei para los argentinos: un engaño"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado este miércoles de ironía para atacar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste le recriminara su intención de que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vayan a tributar por primera vez.

En la habitual sesión de control al Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha dicho al gallego que él era "para la política española lo mismo que la criptomoneda de Milei: un engaño". "Usted dijo que iba a traer la política para adultos, y lo que ha traído son bulos y crispación. Los estadistas con los que usted traza su estrategia son Tellado, González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Gente que amenaza y gente que utiliza datos privados para defender a Ayuso de su gestión en las residencias durante la pandemia. No sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no se merece la oposición que usted hace", le ha dicho.

Feijóo, por su parte, ha dicho que Sánchez es una persona constante en "saquear a los trabajadores" por haber subido hasta "97 veces" los impuestos. "Ahora quieren que los mileuristas paguen. Pero usted, en cambio, sí tiene 2.000 millones de euros para controlar Telefónica. O el dinero de los pacientes de ELA se los gasta en publicidad institucional. O tiene más asesores en Moncloa que Rajoy. Para lo que le interesa sí hay dinero", le ha dicho.

Feijóo ha asegurado durante su intervención que los españoles no paran de trabajar "y ustedes les fríen a impuestos". "Y esto se acaba convirtiendo en mordidas para sus ministros. En un país donde hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hay que decir basta ya. ¿Cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta ni su vicepresidenta? Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo", ha dicho.

Sánchez, por su parte, ha ironizado de nuevo preguntando si en los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del PP también había retenciones del IRPF, para luego recordar las mejoras económicas que ha habido en estos últimos años como las pensiones o el SMI. "La diferencia entre lo que les preocupa a ustedes y a nosotros se mide en números. Y los números no engañan", ha concluido.