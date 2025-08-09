Sánchez habla con Zelenski antes de que Trump y Putin se reúnan en Alaska

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la reunión sobre defensa del Consejo Europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este sábado con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien le ha expresado su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas y que cuente con este país.

El presidente ucraniano por su parte ha instado a que la Unión Europea tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo.

Ambos líderes políticos han revelado esta conversación a través de sendos mensajes en la red social X, en un momento en el que Zelenski ha iniciado una ronda de contactos con sus aliados europeos tras confirmarse la reunión que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá el 15 de agosto con el líder ruso, Vladímir Putin.

"Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha señalado Sánchez respecto a un diálogo en el que ambos líderes han abordado los últimos acontecimientos sobre el terreno, según ha detallado.

En otro mensaje, Zelenski ha agradecido el apoyo de España y ha sostenido que con Sánchez comparte la visión de que "la voz de Europa debe ser tenida en cuenta" en las conversaciones que mantengan el Kremlin y Washington, después de que quedara patente que estos no pretenden invitar al presidente ucraniano a la cumbre de líderes en Alaska.

Zelenski ha trasladado a Sánchez su visión sobre la actual situación diplomática recalcando que "lo más importante ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer otra vez a nadie sus condiciones no realistas".

"Estamos coordinando nuestra postura común europea. Estamos dispuestos a movernos de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa", ha agregado Zelenski en X, sobre una conversación en la que también ha abordado el camino de Kiev hacia la integración europea.

"Ucrania ha cumplido todas sus obligaciones y está completamente lista para abrir el primer paquete de negociación. Debatimos posibles opciones y buscaremos soluciones. Acordamos permanecer en contacto", ha apuntado al respecto a la conversación telefónica con el jefe del Gobierno español.

La comunicación es parte de la ronda de llamadas que este sábado ha llevado a Zelenski a hablar con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Tras estas conversaciones, Zelenski ha subrayado que hace falta un fin "real" de la guerra, con unas garantías de seguridad fiables para Ucrania y ha recalcado que hasta ahora Moscú no ha cambiado de comportamiento, pese a que el ultimátum de Washington para dar pasos concretos hacia la paz, so pena de incurrir en sanciones adicionales, ha expirado este viernes.

Además, el presidente ucraniano ha reiterado que la Constitución de Ucrania le impide realizar cesiones territoriales, después de que Trump insinuase que un acuerdo negociado implicaría posiblemente la renuncia ucraniana a una parte de sus territorios a cambio de que Rusia entregase algunos de los que ocupa ahora mismo.