Zelenski rechaza la propuesta de Trump de ceder territorio para un acuerdo de paz con Putin: "No recompensaremos a Rusia"

Kiev pide tomar partido. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha publicado un comunicado en redes sociales en el que ha avisado de que la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, prevista para el próximo 15 de agosto en Alaska, no debe usarse para tomar decisiones sin Ucrania.

"Ucrania está lista para tomar decisiones reales que traigan la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz", ha justificado.

Zelenski ha reclamado a la Casa Blanca y al Kremlin que no tomen decisiones unilaterales, ya que considera que "no lograrán nada". Esas decisiones sin Ucrania, afirma, que serían "fallidas"

"Son decisiones inviables. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", ha justificado el mandatario ucraniano, antes de mandar un mensaje al presidente de Estados Unidos.

"El presidente Trump anunció los preparativos para su reunión con Putin en Alaska. Muy lejos de esta guerra que se desata en nuestra tierra, contra nuestro pueblo, y que, de todos modos, no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", ha destacado.

Zelenski ha acusado a Putin de no creer "en nuestro pueblo" y "tomó la desesperada decisión de intentar tomar Ucrania". "Este fue su principal error: no tener en cuenta a los ucranianos", ha razonado.

El presidente ucraniano ha señalado que él cree en su pueblo, porque "defienden lo que les pertenece". "Muchos en el mundo se han aliado con Ucrania durante la guerra. Incluso quienes están con Rusia saben que Rusia está haciendo el mal", ha expuesto.

Ante las dudas sobre las palabras que el propio Trump mencionó, sobre la cesión de algunos territorios, Zelenski ha recalcado que "no recompensaremos a Rusia por lo que ha perpetrado". "El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna", ha señalado.

El líder ucraniano ha recordado a Washington que "la respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está en la Constitución de Ucrania". "Nadie se apartará de ella, ni podrá hacerlo. Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante", ha añadido.

"Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y con todos nuestros socios para lograr una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú", ha sentenciado.

La reunión entre Trump y Putin

Kiev ha reaccionado horas después de que el propio Donald Trump anunciara que está previsto que se verá con Vladimir Putin el próximo 15 de agosto, en Alaska. ""La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", aseguró el dirigente republicano.

Preguntando en el Despacho Oval sobre si Ucrania deberá perder territorio para lograr la paz, el líder norteamericano fue claro: "En realidad estamos contemplando recuperar parte e intercambiar parte".

"Es complicado, pero vamos a recuperar parte y vamos a intercambiar otra. Habrá un intercambio de territorios para conveniencia de los dos, hablaremos sobre ello más tarde o mañana", ha detallado.