Sánchez pide al PP romper con "la internacional ultraderechista" que quiere hacer "caer desde dentro a Europa"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que rompan con "el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista", que quieren "hacer caer desde dentro a Europa".

Sánchez ha participado en la apertura del X Congreso del PSE-EE, que se celebra en el Kursaal donostiarra y del que será reelegido como secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

En su intervención, ha hecho alusión a las "amenaza" de aranceles de la administración de Donald Trump y a la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que era "culpa de Sánchez" y, "al día siguiente, el señor Feijóo dijo lo mismo".

El presidente del Gobierno ha asegurado que ante esa "amenaza" de aranceles tiene "muy claro" dónde va a estar el Gobierno de España y ha asegurado que, "con prudencia y con firmeza, estará del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas, de los trabajadores españoles y también de Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España".

"Fuertes con los débiles, serviles con los poderosos"

"Ya os digo yo dónde va a estar la ultraderecha y la derecha que no han abierto la boca, no han dicho ni mu, están callados. ¿Sabéis por qué? Porque son muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos. Su lema no es todo por la patria, su lema es todo por la pasta", ha asegurado.

Pedro Sánchez ha asegurado que la "máxima aportación" que ha hecho el Alberto Núñez Feijóo desde que salió de Galicia y se incorporó como jefe de la oposición del PP ha sido "abrir de par en par y legitimar la presencia de la ultraderecha en gobiernos municipales, autonómicos, en definitiva depender de ellos".

El presidente del Gobierno ha añadido que en un país en el que se está celebrando el 50 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco hay que decir "alto y claro que la ultraderecha, tanto española como la internacional ultraderechista, a nivel europeo y a nivel global, ni es nueva ni es buena para España y para Europa".

"Porque lo que hace es defender desde Europa los intereses de aquellos que quieren hacer daño a Europa. Vox y la internacional ultraderechista lo que quieren es destruir Europa desde dentro. Y es un error histórico que el Partido Popular le dé las llaves a la ultraderecha y a la internacional ultraderechista", ha agregado.

Por ello, ha exigido al PP y a Feijóo que rompan con "el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista. Que rompan todo acuerdo, todo pacto, todo entendimiento con aquellos que quieren hacer caer desde dentro a Europa. Hoy necesitamos más Europa que nunca, no menos Europa", ha asegurado.