Sánchez: "Si piden mi comparecencia y la de mi mujer, encantados"

“Si piden al Senado mi comparecencia y la de mi mujer, encantados de comparecer”. Ante el asentimiento del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado no tener problema en acudir a explicar a la Comisión del Senado lo que sea necesario. “Sé por qué lo hacen”, ha dicho Sánchez refiriéndose a “la máquina del fango” y a las denuncias contra Begoña Gómez: “Para tratar de quebrarme, pero van listos”.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez se ha referido a las publicaciones y a las diligencias previas abiertas contra su mujer por supuesto tráfico de influencias refiriéndose de manera constante a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal. “Nos acusan a mi esposa y a mí de supuesto tráfico de influencias”, ha recordado para explicarlo diciendo que “lo que no consiguieron en las urnas quieren conseguirlo por la puerta de atrás con denuncias falsas”.

Esta manera de funcionar, para Sánchez, se utilizó ya “contra otros políticos de izquierdas y políticos nacionalistas con la llamada policía patriótica”. El presidente del Ejecutivo ha acusado además a Feijóo y a Abascal de no respetar y “descalificar a la institución que no les da la razón”. “El juez que investiga este caso en la Audiencia Nacional ha dicho en dos ocasiones que con tantos bulos no da ni para citar a mi esposa como testigo; la Oficina de Conflicto de Intereses ha contestado ya en dos ocasiones". Se ha mostrado convencido, además, de que la nueva causa abierta tras “dos denuncias ultraderechistas” se archivará: “Lo único que hay es fango, una colección de bulos y desinformaciones que no dan para más”.

Aunque durante su intervención ha dicho que no quiere “alimentar la máquina del fango” por lo “injusto de comparar inocentes con quien sí ha realizado prácticas corruptas”, Sánchez ha querido recordar que PP y PSOE “no son iguales”. “Cuenten los exministros del Partido Popular condenados por corrupción y cuenten los míos”, ha zanjado el responsable del Ejecutivo.