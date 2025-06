Sánchez ve esta broma de La Revuelta y su respuesta no se la esperaba ni Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este jueves a uno de los gags que el programa La Revuelta, de TVE, emitió anoche. En concreto, el líder socialista no ha dudado en escribir un tuit riéndose de una de las bromas protagonizadas por Jorge Ponce.

El humorista simulaba estar manteniendo un diálogo con el presidente mientras ambos volaban en el Falcon. "Vamos a ver, Pedro. Si me dicen Aldama, ¿qué Aldama? ¿qué Leire? ¿Y qué hacemos con García-Page? Y el Falcon, ¿qué? Que yo lo necesito. Begoña lo coge el martes y el jueves para pilates. A ver cuándo lo podemos coger nosotros", le decía.

Una broma que provocó la risa del público y del propio David Broncano, presentador del programa. Para sorpresa de todos, Sánchez también ha querido aportar su particular ironía a través de un tuit. "Jorge, tú tampoco viajas en Falcon porque no quieres...", ha escrito Sánchez, atacando de forma velada a Feijóo después de que el líder del PP dijera hace unos meses en el Congreso que no era presidente del Gobierno porque no negoció con Junts una amnistía. "Yo no soy presidente porque ni me vendo yo ni vendo a los españoles", dijo exactamente Feijóo.

El tuit de Pedro Sánchez apunta a éxito total en X. En apenas unos minutos suma ya más de 600 retuits y más de tres mil 'me gusta'. ¿Estamos ante unos de los tuits del año?

La revuelta es un programa de televisión producido por RTVE en colaboración con Encofrados Encofrasa y El Terrat. Está presentado por David Broncano y se emite de lunes a jueves a las 21:40. Sucede a La resistencia, programa emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024. En su primera temporada, se ha convertido habitualmente en el espacio más visto en la primera cadena de la televisión pública y algunas noches ha llegado a superar a El Hormiguero, de Pablo Montos.