El último adiós a El Mencho: entierro con ataúd dorado, música regional y blindaje militar en Jalisco

En un ataúd dorado, acompañado por música regional mexicana y bajo un impresionante operativo militar y policial, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue enterrado este lunes en un cementerio del municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. La escena, más cercana a una demostración de poder que a un funeral discreto, cerró uno de los episodios más violentos recientes vinculados al narcotráfico en México.

La carroza fúnebre llegó al mediodía al Recinto de La Paz, un cementerio situado al poniente de la ciudad, fuertemente custodiado por efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales. El féretro, de color oro, fue recibido por una banda de música regional que interpretó temas como El muchacho alegre antes de que el cuerpo fuera trasladado a la capilla del lugar.

El cortejo estuvo precedido por varias grúas que transportaban decenas de arreglos florales de gran tamaño, algunos de los cuales solo pudieron ingresar por accesos especiales debido a sus dimensiones. La magnitud del despliegue evidenció el nivel de alerta de las autoridades ante cualquier posible reacción del entorno criminal del capo.

Flores, símbolos y mensajes velados

Desde la noche del domingo, cuando el cuerpo llegó a la funeraria bajo fuerte escolta, comenzaron a acumularse arreglos florales, la mayoría sin remitente. Entre ellos destacaron coronas con rosas blancas y otras con rosas rojas formando la figura de un gallo, en alusión al apodo con el que también era conocido Oseguera Cervantes: El señor de los gallos.

Uno de los arreglos llamó especialmente la atención por llevar visibles las siglas Cártel Jalisco Nueva Generación, una muestra explícita del control simbólico que el grupo mantiene incluso tras la muerte de su líder.

Tensión en Guadalajara a cien días del Mundial

Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la identidad de los restos, la intensa movilización militar en torno al funeral ha generado inquietud entre la población de Guadalajara, una ciudad que, además, será una de las sedes del Mundial de Fútbol que se celebrará en apenas cien días.

El estado de Jalisco aún se recupera de la ola de violencia registrada tras el operativo militar que acabó con la vida de El Mencho. El gobernador Pablo Lemuns decretó entonces el "Código Rojo" durante dos días, después de que se produjeran bloqueos carreteros, incendios de negocios, cancelaciones de vuelos y ataques coordinados contra fuerzas de seguridad.

El operativo contra Oseguera Cervantes, realizado en Tapalpa, dejó un saldo de al menos 25 elementos de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del CJNG muertos en enfrentamientos, la mayoría en territorio jalisciense. Fue uno de los golpes más duros al crimen organizado en años, pero también uno de los que más violentas repercusiones tuvo.

El entierro de El Mencho pone punto final a la vida del capo más buscado por México y Estados Unidos, pero no a la historia de violencia que deja tras de sí. El silencio del cementerio contrasta con la pregunta que sigue abierta en Jalisco y en todo el país: si con su muerte termina una era… o si solo comienza otra aún más incierta.