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La OMS confirma que la azafata de KLM ha dado negativo en la prueba de infección por hantavirus
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La OMS confirma que la azafata de KLM ha dado negativo en la prueba de infección por hantavirus

Según ha informado 'Reuters', la profesional, que había estado en contacto con una mujer que murió por hantavirus, no ha dado positivo en la prueba pese a presentar síntomas de una posible infección.

Sergio Coto
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en la Reunión Anual de la Iniciativa Global Clinton 2024 en el New York Hilton Midtown.John Nacion

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes que la azafata neerlandesa de la compañía KLM, que estuvo en contacto con una mujer que falleció por una infección de hantavirus, ha dado negativo en la prueba de una posible infección. 

Sergio Coto
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Redactor de tecnología, economía y actualidad y responsable de fin de semana de El HuffPost. Lleva más de un año cubriendo los principales movimientos, novedades y eventos de la industria tecnológica y siempre pendiente de la actualidad política, económica y global. Contándolo todo de una forma más cercana y rigurosa. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó antes en 20 Minutos, El Mundo, Bankinter, LaSexta y ElPlural.com.

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