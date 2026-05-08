La OMS confirma que la azafata de KLM ha dado negativo en la prueba de infección por hantavirus
Según ha informado 'Reuters', la profesional, que había estado en contacto con una mujer que murió por hantavirus, no ha dado positivo en la prueba pese a presentar síntomas de una posible infección.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes que la azafata neerlandesa de la compañía KLM, que estuvo en contacto con una mujer que falleció por una infección de hantavirus, ha dado negativo en la prueba de una posible infección.