Sanidad llevará a los tribunales a Ayuso para que "la ley se cumpla" tras no crear el registro de objetores al aborto

Llevará a Ayuso ante los tribunales. El Ministerio de Sanidad y, más concretamente, la ministra Mónica García van a interponer un contencioso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid tras haber incumplido con el registro de objetos al aborto.

En una entrevista en el Canal 24 Horas, la titular de Sanidad ha desvelado que "la señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, ha decidido declararse en rebelión contra la ley y contra el derecho de las mujeres a abortar".

Mónica García ha acusado a la dirigente madrileña de hacerlo "con ese estilo que ya conocemos, en una mezcla de soberbia e ignorancia". "Ignorando las sentencias del Tribunal Constitucional, la ley del año 2023, pero, sobre todo, ignorando el derecho conquistado de las mujeres a abortar, a decidir en libertad sobre su cuerpo y su paternidad", ha razonado.

La ministra de Sanidad ha avanzado que, tras ese plazo de un mes, iban a iniciar los trámites jurídicos para presentar "un contencioso administrativo en el cual la señora Ayuso se tenga que ver en los tribunales".

"Vamos a acudir a los tribunales. Es nuestra obligación como Gobierno de España que la ley se cumpla. Es nuestra obligación también recordarle a la señora Ayuso, que en este país, la ley se cumple", ha razonado.

"No sabemos, exactamente, cuál es la cruzada que tiene contra las mujeres, contra los derechos de la ciudadanía y por qué se pone en el lugar equivocado de la historia. Nosotros nos vamos a poner en el lado de la libertad de la historia, en el que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sobre su vida", ha justificado.

Mónica García ha asegurado que, en esta rebelión, Ayuso "está poniendo a los pies de los caballos a los profesionales que quieran ser objetores". "Porque la única herramienta que tienen para poder proteger esa objeción de conciencia es estar inscritos. Porque sino, en la cartera de servicios, está incluido que hagan una interrupción voluntaria del embarazo", ha expuesto.

"Esto no va de señalar a nadie. Esto va de cumplir la ley y, de alguna manera, garantizar el derecho a las mujeres a poder abortar en la sanidad pública", ha avanzado la ministra de Sanidad, antes de detallar que el listado es anónimo y "protege a aquellos objetores de conciencia".